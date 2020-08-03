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После холодных выходных в Украине снова изменится погода

3 августа, 12:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Август обещает быть жарким, а дождей станет меньше

После непродолжительного похолодания в Украину возвращается хорошая погода. Завтра, 4 августа, снова будет жарко и даже без дождей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Она отметила, что во вторник антициклон принесет нам жару.

"Завтра температура воздуха днем составит 25-31 градус. Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с. В Киеве вторник ожидается сухим и солнечным с температурой воздуха 28-29 градусов", – написала Диденко.

По ее словам, в дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков и разве что только в конце недели на севере и кое-где на западе пройдут короткие дожди с грозами.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых регионах страны серьезно бушевала непогода. Так, например, в Хмельницкой области пронесся ураган. Шепетовка осталась без воды, а на районных электросетях произошла авария.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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