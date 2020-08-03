В Украину вернется хорошая погода: синоптики дали прогноз на 3 августа (карта)

В Украине сегодня, 3 августа, будет царить сухая и теплая погода. Осадков в стране, по прогнозам синоптиков, не будет.

Реклама

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Жарче всего в стране будет в южных регионах – тут синоптики прогнозируют 23-28 градусов тепла. А вот в Карпатах, как для лета, будет прохладно – ожидаются 15-20 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Реклама

Отметим, что после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . При резких изменениях погоды люди могут испытывать ломоту в суставах перед дождем или изнуряющие головные боли в пасмурные дни, одышку, недомогание и даже бессонницу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама