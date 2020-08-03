Українська
$ 27,68
32,78
  1. Последние новости Украины

В Украину вернется хорошая погода: синоптики дали прогноз на 3 августа (карта)

3 августа, 07:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами в стране ожидается до 28 градусов тепла

В Украине сегодня, 3 августа, будет царить сухая и теплая погода. Осадков в стране, по прогнозам синоптиков, не будет.

Реклама

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Жарче всего в стране будет в южных регионах – тут синоптики прогнозируют 23-28 градусов тепла. А вот в Карпатах, как для лета, будет прохладно – ожидаются 15-20 градусов тепла.

В тренде
Наперекор Минздраву: в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционным

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Реклама

Отметим, что после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . При резких изменениях погоды люди могут испытывать ломоту в суставах перед дождем или изнуряющие головные боли в пасмурные дни, одышку, недомогание и даже бессонницу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записи
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записиДонбасс
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)Украина
В ОБСЕ зафиксировали первую гражданскую жертву перемирия на Донбассе
В ОБСЕ зафиксировали первую гражданскую жертву перемирия на ДонбассеДонбасс
Ляшко рассказал, когда в Украине ждать пика распространения COVID-19
Ляшко рассказал, когда в Украине ждать пика распространения COVID-19Украина
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять