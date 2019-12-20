После штурма суда в Киеве фигурантку дела Шеремета отвезли в СИЗО

Спецназ сумел отбить Юлию Кузьменко у ее сторонников в Апелляционном суде Киева

Фигурантку расследования резонансного убийство журналиста Павла Шеремета, украинского хирурга Юлию Кузьменко, перевезли из Апелляционного суда в следственный изолятор.

Несмотря на протест сторонников известного волонтера "Лисы", спецназу удалось освободить коридор и зал заседаний, где 20 декабря по причине неявки прокурора было сорвано рассмотрение апелляции на избранную ей меру пресечения – два месяца под стражей.

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После этого Кузьменко конвоировали в СИЗО.

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Напомним, корреспондент "Сегодня" снял видео штурма в Киевском апелляционном суде.

Напомним, что прокурор не явился на заседание по делу Юлии Кузьменко 20 декабря, в связи с чем судья перенес рассмотрение ее апелляции на 24 декабря.

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Сторонников Кузьменко, которые собрались в зале заседаний, такой поворот событий не устроил – они заблокировали суд и подступы конвоя к стеклянному боксу, в котором находилась подсудимая.

Спустя шесть часов неразберихи, в суд прибыли десятки спецназовцев, которые в результате штурма освободили зал заседаний.

Напомним, на данный момент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

В частности, Кузьменко обвиняют в том, что именно она подложила бомбу под автомобиль руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в результате подрыва которого погиб Шеремет.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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