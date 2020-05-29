После стрельбы в Броварах полетели головы в винницкой полиции

После стрельбы в Броварах, в которой участвовали десятки молодых людей с оружием, в том числе и приезжих, полетели первые головы.
Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.
Так, было принято решение отстранить от должности начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса.
Юрий Педос. Фото: Нацполиция
Кроме того, освободили от должностей заместителя Педоса – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы.
Причиной таких решений названы "грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений".
В свою очередь, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что винницкая полиция должна была реагировать на выезд вооруженных людей, сообщили в Офисе президента
"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Нужно было реагировать. До конца дня я смогу предложить, какое административное реагирование нужно сделать", - сказал глава МВД.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.
В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко объяснил причину конфликта. По его словам, проблема назревала давно из-за отсутствия понимания областной властью ситуации по утверждению маршрутов пассажирских перевозок.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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