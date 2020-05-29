После стрельбы в Броварах полетели головы в винницкой полиции

Винницких полицейских наказали за то, что не пресекли выезд вооруженных людей

После стрельбы в Броварах, в которой участвовали десятки молодых людей с оружием, в том числе и приезжих, полетели первые головы.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

Так, было принято решение отстранить от должности начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Юрия Педоса.

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Юрий Педос. Фото: Нацполиция

Кроме того, освободили от должностей заместителя Педоса – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы.

Причиной таких решений названы "грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений".

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В свою очередь, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что винницкая полиция должна была реагировать на выезд вооруженных людей, сообщили в Офисе президента

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"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Нужно было реагировать. До конца дня я смогу предложить, какое административное реагирование нужно сделать", - сказал глава МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Около 7 часов утра прогремели выстрелы на месте стоянки одной из маршруток. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко объяснил причину конфликта. По его словам, проблема назревала давно из-за отсутствия понимания областной властью ситуации по утверждению маршрутов пассажирских перевозок.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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