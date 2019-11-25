Последние осенние дожди: синоптики рассказали о погоде на неделю

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После резкого и значительного похолодания, накрывшего Украины в последние дни, с понедельника пришло потепление. Но вместе с ним придут и дожди, которые к концу недели превратятся в ливни. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 26 ноября, практически по всей Украине температура воздуха поднимется на 3-5 градусов. Холоднее всего будет на севере и в некоторых регионах центральных областей – от нуля до +2. На западе и юго-востоке – до +4-6 тепла. Дождей не прогнозируют, но облачность очень высокая.

В среду, 27 ноября, потеплеет еще на пару градусов, но ночью возможны заморозки. Облачность переместится на восток Украины и там прольют дожди с переходом в мокрый снег. На остальной территории без осадков и в среднем до +4-6 тепла, на западе страны до +9.

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В четверг, 28 ноября, температурный режим останется на уровне предыдущего дня. Но вот с осадками все сложнее: запад и восток Украины будет заливать дождями, местами ночью с мокрым снегом.

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В пятницу, 29 ноября, дождевые облака заволокут всю Украину. Потеплеет еще на 1-2 градуса, но на фоне обещанных проливных дождей и ветра потепление не будет ощущаться. Теплее всего будет на юге страны и в Крыму – до +11. На остальной территории в среднем до +4-7.

В субботу, 30 ноября, снова начнет холодать. Дожди кое-где уйдут совсем, а кое-где уменьшатся до минимальных. По сравнению с предыдущим днем похолодает на 1-2 градуса и в среднем воздух прогреется до +3-5, местами до +7. На юге до +11.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды.

Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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