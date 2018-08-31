Посол рассказал, почему США не давали Javelin Украине раньше

Сегодня, 11:35

Предыдущая администрация Барака Обамы прислушивалась к советам не предоставлять Украине летальное оружие

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

Украина могла получить противотанковые комплексы Javelin раньше, но европейские партнеры Белого дома советовали администрации экс-президента США Барака Обамы не предоставлять летальное оружие, утверждает глава украинской дипмиссии в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев против предоставления нам летального вооружение", – сказал он в интервью "Европейской правде".

В отношении изменения политики Вашингтона Чалый привел три причины, по которым США решили все же предоставить Javelin украинской армии.

Во-первых, в США видят, что на фоне отравления Скрипалей и вмешательства в американские выборы Россия проявляет агрессию не только в отношении Украины.

Во-вторых, играют роль советники президента. На момент принятия решения о Javelin все три из них были сторонниками внешнеполитической работы со стороны силы.

А в-третьих, не обошлось и без личного подхода Дональда Трампа, который "больше ориентируется на своих советников или свою позицию, чем на советы партнеров из Европы", констатировал Валерий Чалый.

Кроме того, он отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но покупать американское оружие.

"Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи – а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена", – пояснил он.

Кроме того, Валерий Чалый рассказал, какое военное оборудование Украина еще запрашивает у США.

Напомним, что ранее военно-политический эксперт объяснил, какое влияние Javelin окажут на противника и Кремль.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сказал, при каких условиях Украина сможет использовать комплексы на Донбассе.
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Источник:

Европейская правда

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