Посольство РФ в Британии нервно отреагировало на статью Джонсона

Сегодня, 16:26

В диппредставительстве не согласны с заявлениями о голосовании в Крыму, а также притеснения крымских татар

Посольство РФ в Британии нервно отреагировало на статью Джонсона

Посольство Российской Федерации в Великобритании нервно отреагировало на статью главы британского МИДа Бориса Джонсона, посвященную четвертой годовщине оккупации Крыма и выразило несогласие с рядом тезисов.

В частности, комментируя слова Джонсона относительно голосования в Крыму, в посольстве отметили, что это было самоопределением народа, право на которое закреплено международными документами.

В заявлении также отмечено, что несмотря на то, что Россия обещала уважать границы украинского государства, она "никогда не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион Украины оставаться в составе этой страны вопреки воле его населения".

"Столкнувшись с этой ситуацией, в которой народ Крыма был фактически лишен возможности реализовать право на самоопределение в рамках украинского государства, законно избранные местные власти решили провести "референдум", на котором перед гражданами был поставлен вопрос: предпочитают ли они присоединиться к России или остаться в составе Украины", – отмечено в заявлении.

В диппредставительстве также сочли безосновательными обвинения относительно нарушений прав крымско-татарского народа на территории полуострова и акцентировали внимание на федеральной программе поддержки крымских татар.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко, выступая в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, отметил, что манипуляция с датами "референдума о независимости" свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ.

Также отметим, что жителей Крыма, которых приглашают для участия в коллегии присяжных заседателей в подконтрольных России судах на оккупированном полуострове, заставляют отказаться от украинского гражданства.
Крым, оккупация, посольство россии, джонсон

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Источник:

"Сегодня"

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