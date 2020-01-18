/ Фото: Pixabay

В последние месяцы погода в Украине и Киеве бьет все температурные рекорды , и вот синоптики и метеорологи рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло, при котором среднесуточная температура превысит +8 градусов.

Сайт gismeteo.ua опубликовал прогноз погоды на ближайший месяц, из которого следует, что в ближайший понедельник-вторник (20-21 января) во Львове, Одессе и Днепре, а в четверг (23 января) уже в Харькове и Киеве выпадет снег .

Реклама

Однако уже 12 февраля в Киеве установится по-весеннему теплая погода: +4-13 градусов, однако буде пасмурно и ожидается небольшой дождь. Так же тепло будет на юге и западе страны: +7-14 градусов – в Одессе и +7-13 градусов – во Львове.

В центре и на востоке страны будет прохладнее и дождливо: +2-9 градусов в Харькове и Днепре. Зато в Донецке установятся 1-7 градуса тепла и будет солнечно. Также сухо будет и в Одессе.

В тренде Посреди зимы резко потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз погоды

Народный прогноз погоды: 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: "Ветер спутает погоду — быть сырому году". Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Крещение. Голодная кутья и Крещение, по словам Натальи Диденко, ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличатся осадки и ветра.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама