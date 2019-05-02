Потеплеет, но почти везде дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Только жителям нескольких областей повезет с сухой и солнечной погодой

Фото: Сегодня

Несмотря на возвращение потепления, почти на всей территории Украины сегодня пройдут дожди. Только на юге будет солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях везде будет дождить, но температура воздуха будет комфортной – 15-17 градусов, на Закарпатье до +20.

в центральных, северных и восточных областях синоптики обещают сегодня дожди везде и температуру воздуха 15-18 градусов тепла.

Больше всего с погодой повезет жителям южных областей. Там будет солнечно и без осадков, а температура воздуха приятные 17-19 градусов.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

А пока Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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