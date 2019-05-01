В Украину возвращается потепление: синоптики сообщили об изменении погоды

Погодные условия в Украине, наконец, потихоньку начнут налаживаться, однако местами будет непогода

Фото: flickr.com/Olga..

После сегодняшних дождей, града и шквалов, завтра, 2 мая, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а также в половине областей прекратятся осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что сегодня температура воздуха местами опускалась до 10-12 градусов, а завтра столбик термометра поднимется в среднем до 17 градусов. Так, на западе синоптики обещают в основном сухую погоду, и только в Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается дождь. Температура 17-19 градусов.

В центре страны мокро будет только в Винницкой, Киевской и Полтавской областях. Температура воздуха 16-18 тепла.

В то же время север и восток страны все еще будут заливать дожди, в восточных областях с грозами. Температура воздуха 14-18 градусов, в Донецкой области до +20.

На юге дождь с грозой пройдет только в Запорожской области. В остальных областях региона сухо и 18-21 градус тепла.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.

А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

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