Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украину возвращается потепление: синоптики сообщили об изменении погоды

1 мая, 14:18

Погодные условия в Украине, наконец, потихоньку начнут налаживаться, однако местами будет непогода

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..

После сегодняшних дождей, града и шквалов, завтра, 2 мая, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а также в половине областей прекратятся осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что сегодня температура воздуха местами опускалась до 10-12 градусов, а завтра столбик термометра поднимется в среднем до 17 градусов. Так, на западе синоптики обещают в основном сухую погоду, и только в Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается дождь. Температура 17-19 градусов.

В центре страны мокро будет только в Винницкой, Киевской и Полтавской областях. Температура воздуха 16-18 тепла.

В то же время север и восток страны все еще будут заливать дожди, в восточных областях с грозами. Температура воздуха 14-18 градусов, в Донецкой области до +20.

На юге дождь с грозой пройдет только в Запорожской области. В остальных областях региона сухо и 18-21 градус тепла.

Как мы уже писали, на днях непогода принесла проблемы жителям западных областей. Так, из-за ливня с градом в Тернопольской области погибли домашние животные и уничтожены посевы. Селевые потоки с поломанными деревьями и камнями залили улицы села. Огороды и подвалы жителей Урмани третий день под толстым слоем ила и мусора. Местные до сих пор подсчитывают убытки.


А пока в Украину заливают дожди, Россию и вовсе засыпало снегом на Пасху. В Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Нефтекамске, Нижнеудинске, Челябинске и других российских городах произошло аномальное явление для конца апреля. Жители находятся в шоке и с нетерпением ждут, когда же погода перестанет резко меняться и придет долгожданная теплая весна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, потепление, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди, грозы

Вы сейчас просматриваете новость " В Украину возвращается потепление: синоптики сообщили об изменении погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятный торнадо в Румынии: уникальные фото и видео смерча

Сегодня, 12:04

Сильный ветер поднял автобус с людьми и отбросил в поле

Перепад температур и везде дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 07:05

Сегодня украинцев ждет не только непогода, но и "температурные качели" от 10 до 22 градусов

В Закарпатье ожидается повышение уровня рек, а в Днепре станет больше ценной рыбы: итоги дня

29 апреля, 20:21

Биометрические паспорта временно не будут выдавать

Засыпало градом и залило дождем: видео и фото последствий непогоды в Украине

29 апреля, 08:15

Испортившаяся погода "атаковала" украинцев – спасатели помогают буксировать застрявшие машины и ликвидировать потопы

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют

Список претендентов на пост главного тренера Львова сократился

Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Королёва удивила своей фигурой

На Титане нашли тысячелетние озера глубиной до 100 метров

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Ревизоров шоу «Голос.Дети» будут проверять на детекторе лжи

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

15 самых жутких и странных существ на планете

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Россия назвала условие допуска кораблей Украины в Азов

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией