Потепление и местами дожди: чего ждать от погоды 23 апреля (карта)

Сильного ветра в стране уже не прогнозируют

В Украине сегодня, 23 апреля, будет солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют, небольшой дождь ожидается только на севере Левобережья. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"23 апреля в Украине без осадков, лишь днем на севере Левобережья местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Реклама В тренде Карантин 2.0: что власти пообещали сделать для борьбы с коронавирусом

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 12-17 градусов тепла. Еще теплее будет на западе страны – тут прогреет до 19 градусов тепла. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат – тут ожидаются 4-9 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама