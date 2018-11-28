Повестки через SMS: самые популярные фейки о военном положении

Во время особых режимов важно сохранять спокойствие, но как раз это многим не удается

Украина находится в состоянии войны уже почти пять лет. Но введение военного положения – новая для Украины практика, и опыта жизни в таких условиях у большинства украинцев до сих пор не было. Добавляет тревоги и то, что такой режим подразумевает возможность ограничения ряда прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией. Редакция сайта "Сегодня" внимательно отслеживает факты и заявления, связанные с военным положением. В этой же публикации мы хотим разобрать наиболее популярные в интернете мифы, связанные с ВП, а также понять, что (или кто?) их порождает.

Будет ли дорожать доллар

26-го ноября, согласно данным Google, самым популярным запросом среди украинцев стал "Воєнний стан в Україні"; рядом, на третьем месте, сразу после запроса "новости", расположился запрос "курс доллара".

Данные Google Trends

Национальная валюта болезненно влияет на чрезвычайные новости, особенно если это военные обострения. В данном случае, исключения не произошло. Паника привела к повышенному интересу к иностранной валюте, а соответственно, ее росту.

Добавила сомнений в стабильности гривни и убежденность некоторых граждан в том, что Международный валютный фонд не сотрудничает с государствами, которые находятся в состоянии военного положения.

Напряжение росло несмотря на то, что еще 26-го ноября Международный валютный фонд заверил в том, что сотрудничество будет продолжаться в случае введения режима ВП, и даже после того, как Нацбанк официально объявил о том, что режим военного положения не повлияет на работу банковской системы.

"Евробляхи" на нужды фронта?

26 ноября Верховная рада поддержала президентскую инициативу, но со значительными правками. В частности, военное положение вводится всего на 30 (а не на 60 дней) и действует не по всей Украине, а только в 10 областях, граничащих с Россией.

Таким образом, основные изменения коснулись сроков и площади охвата территорий, но форма режима осталась неизменной. Соответственно, действие военного режима по-прежнему может подразумевать возможность ограничения прав и свобод граждан, в том числе, имущественных. Заявления же о том, что власти на практике не будут посягать на права и свободы, не исключают теоретической возможности того, что это может все-таки произойти – хотя бы из-за новой агрессии России.

Размытость положений приводит к вольности в трактовках. Так, например, в сети активно распространяется информация о якобы планах Министерства обороны "отбирать" в рамках военного положения машины на европейских номерах "на нужды фронта". В Минобороны поспешили заявить, что подобных директив на деле не существует

"В некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих нелепостей является якобы "приказ Министра обороны Украины" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных Силах за счет авто на иностранном регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт.

Министерство обороны Украины официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые якобы имеют подписи военного руководства Минобороны и Вооруженных Сил Украины не существуют и являются очередными фейком", – описывают ситуацию в военном ведомстве.

Также Минобороны указывает на российский след подобных заявлений:

"Обращаем Ваше внимание, что Российская Федерация в традиционной для себя манере продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому, в связи с чем заметно увеличилось количество российских фейков и вбросов в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации.

Цель этих фейковых сообщений изготовленных спецслужбами Российской Федерации и контролируемой ими "фабрикой троллей" вполне понятна – посеять панические настроения среди Украинских в связи с объявлением военного положения в определенных областях нашего государства", – говорится в сообщении Минобороны.

Всеобщая мобилизация через SMS

Современное технологическое общество дарит возможность стать жертвой массовой истерии даже при отсутствии доступа к соцсетям.

После введения режима ВП, жители ряда областей вместо привычных SMS от "такси черешенка" и оповещений о скидках от ближайшего магазина штанов, стали получать призывы в армию. Конечно, получить повестку в формате SMS от Минобороны – достаточно прогрессивный шаг. Но в военном ведомстве от таких ноу-хау также открестились, хотя за такими сообщениями следят и фиксируют их в отчетах: "27 ноября, жителям Путивливського района Сумской области, территориально граничащей с государственной границей с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступали SMS-сообщение с предложением прибыть в ближайшую воинскую часть. Подобные SMS зафиксированы и в других областях".

След ведет, по данным министерства, также в Москву.

"Министерство обороны Украины сообщает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда Вооруженные Силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан. Зато есть немало примеров рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемых Россией на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому эта тактика оккупанта-агрессора уже известна", – говорится в сообщении.

Тем временем, SMS с требованием явиться в районную администрацию из-за ситуации в Украине получили... поляки. По опубликованной в ряде СМИ информации, в понедельник среди жителей восточных регионов Польши были распространены сообщения с текстом:

"Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, живущие на территории гмины (волости. – Ред.) Дукла, обязаны явиться в управление гмины 27.11.2018 в 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Просим ждать следующих сообщений".

Как и в нашем случае, рассылка SMS в Польше оказались либо чьей-то неудачной шуткой, либо сознательной провокацией. Это теперь предстоит выяснить польской полиции.

Подполковнику никто не пишет

Многим было жаль героя повести "Полковнику никто не пишет" Габриеля Гарсиа Маркеса. Литературный полковник сильно бы позавидовал украинскому подполковнику, которому пишут, но вероятность существования которого крайне мала.

Так, одним из самых распространяемых через "сарафанное радио" фейков является скриншот переписки вида (оригинальная орфография сохранена. – Ред.):

"Перезвонил только что в две войсковые части , один из подполковников ответил , цитирую (военное положение не имеет срока давности , порошенко всех обманул , так как 30 дней , такого нет по конституции , теперь военное положение смогут отменить только в том случае , когда целостности Украины не будет угрозы , а именно вернут Крым , Донецк , Луганск . Также по конституции военное действует на территории всей страны , а то что сказали определенные области это только для отвода глаз и что бы народ не сделал восстание"

В ситуации неопределенности, когда у человека нет понимания, что будет завтра, жизненно-важно сохранять осведомленность в процессах, которые происходят вокруг.

Поскольку положение "военное", то военные, в глазах общества, являются крайне авторитетными в этом вопросе. Да и объективно, мы привыкли, что военные – это "люди, которые всегда знают о реальной ситуации больше". Поэтому автор указал, что источником является "подполковник" – то есть, человек, имеющий высокий военный ранг и потенциально – доступ к секретным материалам. А звонок якобы в "две части" делает информацию в глазах читателя авторитетной, якобы подтвержденной несколькими источниками.

На деле, подобные заявления не выдерживают критики, так как, во-первых, закон четко определяет сроки военного положения, а во-вторых, изложенное "подполковником" не относится к сути особого режима, а является его оценкой (при этом весьма фантастической).

Эксперт Богдан Яременко, назвал подобное "опасным, злонамеренным фейком"

"Друзья, информация о каких-то военных, которые потирают руки, военное положение это навсегда, потому что его невозможно отменить до момента деоккупации всех территорий, это опасный злонамеренный фейк.

Статья 7 закона о правовом режиме военного положения ооочень однозначно утверждает, что это состояние прекращается по истечении срока, на который он введен.

Никакого автоматического продления режима военного положения не бывает. Каждый раз президенту нужно обращаться в парламент", – написал он.

Граница на замок?

За последние годы произошли важные шаги в сторону облегчения пересечения границы с рядом государств, в т.ч. со странами Европейского союза, и это считается одним из существенных достижений новейшей истории Украины.

К тому же, хотя сезон отпусков давно позади, для многих вопрос путешествия в другие страны хотя и не первостепенный, но достаточно острый. Настолько острый, что заставил многих туроператоров оповещать через социальные сети своих клиентов о фейках едва ли не активнее, чем это делает Министерство обороны.

Что же делать

Когда человек находится в стрессе, он может совершать нерациональные поступки. Но парадоксально, что именно в это время важно воспринимать ситуацию наиболее холодно.

Состояние стресса на масштабном уровне используют политтехнологи. На уровне бытовом – мошенники. Уже сейчас в ряде "военных" областей гражданским хотят запретить носить военную форму. Как заявил руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров: "Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью".

И призвал граждан немедленно звонить в полицию, если они столкнулись с попыткой изъятия имущества под предлогом военного положения.