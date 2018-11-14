"Повезло" только Киеву: снег засыпал столицу, не тронув другие регионы

Сегодня, 11:54

На Западе Украины, в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и Житомире осадков не было


Снегопад в Киеве, который начался утром 14 ноября, стал неожиданностью для многих автовладельцев, так и не поменявших "летние" покрышки на соответствующие погоде "зимние", что привело к масштабным заторам и десяткам аварий на улицах столицы.

Между тем, в других регионах Украины, по сообщению корреспондентов сайта "Сегодня", обошлось без осадков – в Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье не выпало ни одной снежинки, и даже в соседнем с Киевом Житомире горожане "отделались" лишь обледенением троллейбусной контактной сети.

Тем временем, пользователи социальных сетей обрушили шквал обвинений на непредусмотрительных водителей, не поменявших "резину" и провоцирующих ДТП.

Так, народный депутат Владимир Арьев в своем Facebook рассказал об аварии, случившейся из-за "лысых" покрышек автовладельца, который  ругал мэра Киева за снег на дороге.

screenshot_3_229

А вот известный гонщик и журналист Алексей Мочанов в своем сообщении жестко выругал непредусмотрительных владельцев машин на "лысой" резине, которые украли у него немало времени и нервов.

screenshot_4_181

screenshot_1_461

1542188300.8812

screenshot_2_301

1542188797.1643

screenshot_5_159

screenshot_6_133

Напомним, в Киеве выпал первый снег, а в сети появились первые фото и видео прихода зимы.

Ранее мы сообщали, что в Киевской администрации жителей столицы предупреждали об ухудшении погоды с 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег. 

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.
Киев, ДТП, погода, снег, пробки, снегопад, непогода, погода в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость ""Повезло" только Киеву: снег засыпал столицу, не тронув другие регионы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: Юрий Божко

В Киеве за два часа насыпало три сантиметра снега

Сегодня, 11:49

Сильный снегопад будет продолжаться до 15 ноября

Транспорт

Киев заметает снегом: произошло более 50 аварий на дорогах

Сегодня, 11:22

По данным ГСЧС, пока не поступало информации о каких-либо ЧП
Загрузка...

Происшествия

Транспортный коллапс: из-за снегопада в Киеве 9-бальные пробки

Сегодня, 11:11

Снегоуборочная техника "Киевавтодора" вышла на улицы

Другие новости

Киев заметает первым снегом

Сегодня, 09:34

Во дворах уже лежит небольшой слой снега
Загрузка...