"Повезло" только Киеву: снег засыпал столицу, не тронув другие регионы
На Западе Украины, в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и Житомире осадков не было
Снегопад в Киеве, который начался утром 14 ноября, стал неожиданностью для многих автовладельцев, так и не поменявших "летние" покрышки на соответствующие погоде "зимние", что привело к масштабным заторам и десяткам аварий на улицах столицы.
Между тем, в других регионах Украины, по сообщению корреспондентов сайта "Сегодня", обошлось без осадков – в Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье не выпало ни одной снежинки, и даже в соседнем с Киевом Житомире горожане "отделались" лишь обледенением троллейбусной контактной сети.
Тем временем, пользователи социальных сетей обрушили шквал обвинений на непредусмотрительных водителей, не поменявших "резину" и провоцирующих ДТП.
Так, народный депутат Владимир Арьев в своем Facebook рассказал об аварии, случившейся из-за "лысых" покрышек автовладельца, который ругал мэра Киева за снег на дороге.
А вот известный гонщик и журналист Алексей Мочанов в своем сообщении жестко выругал непредусмотрительных владельцев машин на "лысой" резине, которые украли у него немало времени и нервов.
Напомним, в Киеве выпал первый снег, а в сети появились первые фото и видео прихода зимы.
Ранее мы сообщали, что в Киевской администрации жителей столицы предупреждали об ухудшении погоды с 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег.
В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.
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