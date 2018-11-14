"Повезло" только Киеву: снег засыпал столицу, не тронув другие регионы

На Западе Украины, в Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и Житомире осадков не было

Снегопад в Киеве, который начался утром 14 ноября, стал неожиданностью для многих автовладельцев, так и не поменявших "летние" покрышки на соответствующие погоде "зимние", что привело к масштабным заторам и десяткам аварий на улицах столицы.

Между тем, в других регионах Украины, по сообщению корреспондентов сайта "Сегодня", обошлось без осадков – в Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье не выпало ни одной снежинки, и даже в соседнем с Киевом Житомире горожане "отделались" лишь обледенением троллейбусной контактной сети.

Тем временем, пользователи социальных сетей обрушили шквал обвинений на непредусмотрительных водителей, не поменявших "резину" и провоцирующих ДТП.

Так, народный депутат Владимир Арьев в своем Facebook рассказал об аварии, случившейся из-за "лысых" покрышек автовладельца, который ругал мэра Киева за снег на дороге.

А вот известный гонщик и журналист Алексей Мочанов в своем сообщении жестко выругал непредусмотрительных владельцев машин на "лысой" резине, которые украли у него немало времени и нервов.

Напомним, в Киеве выпал первый снег, а в сети появились первые фото и видео прихода зимы.

Ранее мы сообщали, что в Киевской администрации жителей столицы предупреждали об ухудшении погоды с 14 ноября. По прогнозам Укргидрометцентра, днем 14 ноября в Киеве ожидается умеренный, а ночью 15 ноября небольшой мокрый снег.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям.