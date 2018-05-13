Появились новые подробности трагического ДТП с украинскими детьми в Беларуси

В трагическом ДТП в Беларуси погиб мальчик из Сум

В результате дорожно-транспортного происшествия, в которое в Беларуси попал автобус с украинской детской футбольной командой, погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы.

Об этом сообщил начальник Управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации Дмитрий Лантушенко.

"К сожалению, в этом ДТП погиб мальчик из Сум. Маме уже сообщили. Она выезжает в Беларусь", – сказал чиновник.

По его словам, областная власть сейчас устанавливает, что это была за поездка, ведь официально никакие детские футбольные команды на соревнования за пределы области не выезжали.

"Предварительно, дети из Сумской области были в неофициальной поездке якобы для обмена опытом. Ни одну сумскую команду официально на соревнования за границу не отправляли. Всего было два или три автобуса с детьми. По поручению президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, в Беларусь также выезжает председатель федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович, чтобы на месте разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь", – отметил Лантушенко.

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Он также добавил, что в понедельник, 14 мая, вопрос поездки детей из Сумщины за границу и ДТП с их участием в Беларуси будет рассматриваться на аппаратном совещании с главой Сумской ОГА Николаем Клочко.

В свою очередь директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая сообщила, что за пределы Украины детей отправила одна из общественных организаций.

"Есть какая-то украинско-польско-белорусская рада. По ее программе одна из общественных организаций и отправила наших детей за границу. Они, оказывается, уже пять лет так ездят. Сейчас разбираемся, ведь официально разрешения на такую поездку никто не давал", – подчеркнула Гробовая.

Она также уточнила, что футбольная команда была сборная: дети в ней были из разных населенных пунктов Сумщины, но в основном – якобы из Великописаревского района.

Как сообщалось, в результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная команда, погиб 12-летний ребенок- гражданин Украины.

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.