Появились врачи и участковые: Наев рассказал, как восстанавливают отвоеванный у врага поселок

Генерал объяснил, что на Донбассе военные не только противостоят российской армии, но и помогают мирным жителям

Военные на Донбассе продолжают помогать восстанавливать мирную жизнь в освобожденном от боевиков населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. В интервью сайту "Сегодня" командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о новшествах в городке.

По его словам, разница с бывшей военной операцией АТО в том, что сейчас командование не только занимается боевыми операциями, но и восстановлением нормальной жизни в населенных пунктах, в том числе освобожденных.

"Постепенно восстанавливается инфраструктура, проводится работа с местным населением, предоставляется гуманитарная помощь. Примером действия новой системы управления с начала Операции объединенных сил является решение социальных и других проблем в населенном пункте Золотое-4. В короткий срок мы смогли восстановить государственные институты. Сегодня там работают медики – как военные, так и гражданские, открыт участковый пункт полиции, два раза в неделю "приезжает" мобильный банкомат, оказывается гуманитарная помощь".

Читайте полный текст интервью с командующим ООС Сергеем Наевым: "Украинский солдат – не мишень в тире".

Напомним, волонтер Роман Доник рассказывал, что активная фаза операции ВСУ продолжалась почти три недели. А тем временем боевики неоднократно заявляли, что взяли под контроль то мост, по которому проходит дорога на Первомайск, то сам поселок.

Позже украинские военные объяснили, что ВСУ заняли очень выгодные позиции в районе Золотого-4. Но, несмотря на освобождение населенного пункта, существует вражеская угроза – мины боевиков могут долететь до поселка, так как он находится на самой передовой.