Появились врачи и участковые: Наев рассказал, как восстанавливают отвоеванный у врага поселок

Сегодня, 09:41

Генерал объяснил, что на Донбассе военные не только противостоят российской армии, но и помогают мирным жителям


Военные на Донбассе продолжают помогать восстанавливать мирную жизнь в освобожденном от боевиков населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. В интервью сайту "Сегодня" командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о новшествах в городке.

По его словам, разница с бывшей военной операцией АТО в том, что сейчас командование не только занимается боевыми операциями, но и восстановлением нормальной жизни в населенных пунктах, в том числе освобожденных.

"Постепенно восстанавливается инфраструктура, проводится работа с местным населением, предоставляется гуманитарная помощь. Примером действия новой системы управления с начала Операции объединенных сил является решение социальных и других проблем в населенном пункте Золотое-4. В короткий срок мы смогли восстановить государственные институты. Сегодня там работают медики – как военные, так и гражданские, открыт участковый пункт полиции, два раза в неделю "приезжает" мобильный банкомат, оказывается гуманитарная помощь".

Читайте полный текст интервью с командующим ООС Сергеем Наевым: "Украинский солдат – не мишень в тире".

Напомним, волонтер Роман Доник рассказывал, что активная фаза операции ВСУ продолжалась почти три недели. А тем временем боевики неоднократно заявляли, что взяли под контроль то мост, по которому проходит дорога на Первомайск, то сам поселок.

Позже украинские военные объяснили, что ВСУ заняли очень выгодные позиции в районе Золотого-4. Но, несмотря на освобождение населенного пункта, существует вражеская угроза – мины боевиков могут долететь до поселка, так как он находится на самой передовой.
Донбасс, военные, ВСУ, генерал, Золотое, Наев, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Появились врачи и участковые: Наев рассказал, как восстанавливают отвоеванный у врага поселок". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Ситуация на Донбассе: боевики атаковали из гранатометов и БМП, но были жестко наказаны

Сегодня, 09:22

Противник продолжает срывать перемирие на фронте и даже применяет запрещенное вооружение

Украина

Боевикам бежать некуда. Фото: архив

"Казаки" протаранили КПП, чтоб вернуться в Россию": как Путин отказался от своих на Донбассе

Сегодня, 05:11

"Казаки" протаранили КПП, чтоб вернуться в Россию": как Путин отказался от своих на Донбассе
Загрузка...

Украина

Российские военные. Фото: facebook.com/mod.mil.rus/

Все командиры – российские офицеры: Наев рассказал об "армии Л/ДНР"

Вчера, 17:53

Часто "отпускников" и добровольцев в России набирают из числа осужденных преступников, объяснил генерал

Донбасс

Российские военные. Фото: facebook.com/tof.press/

В Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам: разведка озвучила детали

Вчера, 17:04

Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи
Загрузка...