Появилось эксклюзивное видео из самолета – "Сегодня" сопровождают эвакуированных из Китая

Наш журналист разделил участь земляков, чтобы рассказать о происходящем изнутри

Вместе с эвакуированными из Уханя прилетел и корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Он пройдет весь путь с вернувшимися, в частности – изоляцию в медучреждении, чтобы рассказать о происходящем изнутри.

"Это обычная пленка, но это буферная зона. Здесь перегородка с пленкой с одной стороны и через один ряд – еще одна перегородка пленки. Она защищает от нежелательного попадания вируса на сторону экипажей", – рассказывает журналист "Сегодня" Александр Махов.

Борт, который вылетел в город Ухань, сразу поделили на зоны. Бортовой техник показывает корреспонденту "Сегодня" Александру Маховую, как самолет обезопасили от распространения вируса.

"Здесь размещен коврик – специально пропитанный дезинфицирующим средством. Мы надеемся, врачи нам сказали, что это средство защиты поможет избежать прямого доступа вируса к нашему отсеку", – говорит бортовой техник Яков Рудкин.

На борту – медики, сразу три экипажа бортпроводников и единственный украинский журналист – Александр Махов. Все – тщательно проинструктированы и одеты в спецодежду.

Длительный перелет – и вот самолет на аэродроме города Ухань. Из окна иллюминатора закрытый город имел вид вымершего.

"Аэропорт Уханя не осуществляет международные авиаперевозки из-за эпидемии. Украинский борт – исключение, но я видел, как несколько самолетов подымались в воздух. И судя по тому, что написано на их бортах – это внутренние перелеты", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Пассажиры проходят контроль – на борт пропускают только здоровых людей: 45 Украинских и 28-иностранцев. Выдают средства защиты и дезинфекторы.

Каждые полчаса все обрабатывают руки дезинфектором рук и меняют маски. Кормят – дважды.

"На перелете из Уханя в Алматы – фирменные роллы с курицей или говядиной, предварительно разогреты в духовке. У пассажиров есть индивидуальная упаковка воды и сока", – говорит старший бортпроводник Ирина Топиха.

Самолет в небе – можно выдохнуть. Пассажиры вспоминают, как долго ждали спасительного борта. И рассказывают о том, что происходит в Китае.

"С 18 числа нельзя было выходить, питание предоставляется домой, если нужно. Желательно, чтобы скопления людей большого не было", – рассказывает один из эвакуированных украинцев.

На борту каждый пассажир подписал договор о добровольном согласии на обсервацию.

"Проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий может составлять 14 календарных дней, при условии отсутствия вируса у тех, кто находится в обсервации. То есть – изоляция может быть продлена", – рассказывает корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Александр Махов говорит: пассажиры до последнего не знали, куда их привезут. Должны были приземлиться в Харькове, но помешала погода.

"Капитан сообщил, что будем кружить где-то около двух часов, может – больше, и ждать, пока погодные условия позволят посадить самолет в аэропорту", – говорит журналист "Сегодня".

На дозаправку полетели в Борисполь, а оттуда снова поднялись в небо – и приземлились в Харькове, чтобы отправить эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

"Хотим сказать, чтобы время на карантине истекло быстро и все вернулись домой. И не беспокойтесь с нами все будет хорошо", – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что из охваченной коронавирусос китайской провинции Хубэй наш самолет вывез 45 украинцев и 28 иностранцев — граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Тем временем в Новых Санжарах Полтавской области, куда должны привезти эвакуированных, местные жители перекрыли трассу на въезде в поселок.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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