В то время как Соединенные Штаты отказались от использования закупленных у России аппаратов искусственной вентиляции легких. В сети появились фото аппарата ИВЛ производства украинского госпредприятие "Новатор".
О том, что это предприятие получило разрешение на производство аппаратов ИВЛ, ранее сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ", – сказал он.
При этом чиновник уточнил, что этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ.
"Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице", – сказал он.
Степанов напомнил о необходимости поддерживать национального производителя. Кроме того, у "Новатора", по его словам, есть перспектива для экспорта своей продукции.
Тем временем пользователи сети отметили "многофункциональность" аппарата.
"Вы не ошиблись – это механическая рука, которая нажимает на мешок Амбу (грушу, качающая воздуха). Еще он может: нарезать колбасу; нажимать кнопку в Верховной Раде; махать вслед надеждам на улучшение в области медицины; ставить печати на приказах Минздрава…", - написал в Facebook врач, член Общественного совета при Минздраве Юрий Полищук.
"По большому счету, можно было бы автоматизировать насос для накачки шин и, в принципе, тоже можно было бы его назвать аппаратом ИВЛ и продавать еще дешевле", – пишет журналист Максим Шпаченко.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевлезарубежных аналогов.
"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", – подчеркнул Зеленский.
В правительстве сообщили, что на закупку украинских аппаратов ИВЛ выделили 100 млн грн.
Ожидается, что уже к концу мая аппараты украинского производства должны быть готовы и Минздрав закупит около 200 штук.
Впрочем, пока не уточняется, у какого отечественного производителя будут закуплены аппараты ИВЛ для нужд украинских больниц.
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