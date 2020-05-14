В Минздраве уточнили, что разработанный аппарат – не инфузионный метод ИВЛ

В то время как Соединенные Штаты отказались от использования закупленных у России аппаратов искусственной вентиляции легких. В сети появились фото аппарата ИВЛ производства украинского госпредприятие "Новатор".

О том, что это предприятие получило разрешение на производство аппаратов ИВЛ, ранее сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"К нам обращалось предприятие "Новатор" относительно получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ", – сказал он.

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Аппарат ИВЛ производства ГП "Новатор". Фото: facebook.com

При этом чиновник уточнил, что этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ.

"Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице", – сказал он.

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Степанов напомнил о необходимости поддерживать национального производителя. Кроме того, у "Новатора", по его словам, есть перспектива для экспорта своей продукции.

Тем временем пользователи сети отметили "многофункциональность" аппарата.

"Вы не ошиблись – это механическая рука, которая нажимает на мешок Амбу (грушу, качающая воздуха). Еще он может: нарезать колбасу; нажимать кнопку в Верховной Раде; махать вслед надеждам на улучшение в области медицины; ставить печати на приказах Минздрава…", - написал в Facebook врач, член Общественного совета при Минздраве Юрий Полищук.

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"По большому счету, можно было бы автоматизировать насос для накачки шин и, в принципе, тоже можно было бы его назвать аппаратом ИВЛ и продавать еще дешевле", – пишет журналист Максим Шпаченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевлезарубежных аналогов.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", – подчеркнул Зеленский.

В правительстве сообщили, что на закупку украинских аппаратов ИВЛ выделили 100 млн грн.

Ожидается, что уже к концу мая аппараты украинского производства должны быть готовы и Минздрав закупит около 200 штук.

Впрочем, пока не уточняется, у какого отечественного производителя будут закуплены аппараты ИВЛ для нужд украинских больниц.

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