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Появилось видео реакции мамы Сенцова на звонок сына

7 сентября, 21:20

Мама освобожденного режиссера не смогла сдержать слез

После прилета в Борисполь, известный украинский режиссер Олег Сенцов позвонил маме, которая живет в Крыму.

Мама освобожденного украинца в это время наблюдала за прилетом освобожденных украинцев по телевизору, и видела, что Олег уже находится в Борисполе. Услышав в телефоне голос сына, она не смогла сдержать слез.

"Мой дорогой! Я вижу тебя! Я вижу, ты с Алинкой. Ты ее узнал?", – спрашивает мама Олега Сенцова.

Олег Сенцов был одним из последних украинцев, которые вышли из самолета после возвращения на родину. Как и других освобожденных, Сенцова встречали аплодисментами.

"Все в порядке!", – такими были первые слова режиссера Олега Сенцова на родной земле.

Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия режиссер Украина Сенцов обмен пленными Олег Сенцов

Источник: Сегодня

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