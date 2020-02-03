Появилось видео с "элитным" Шариком, которого предлагал продать депутат

Журналисты нашли и сняли на видео пса, ставшего знаменитым

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Журналисты нашли собаку, которую нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар советовал пенсионерке продать для оплаты коммунальных услуг.

Пес по кличке Шарик, ставший знаменитым, живет в поселке Аджамка под Кропивницким, сообщает телеканал "Наш".

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

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