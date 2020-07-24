Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности в нескольких областях

В Украине, в которую вернулась сухая и жаркая погода, 24 июля в нескольких областях объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:
- Хмельницкой области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Донецкой области;
- Крыму.
Напомним, в начале июля вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.
Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.
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