Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности в нескольких областях

В этих регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине, в которую вернулась сухая и жаркая погода, 24 июля в нескольких областях объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

Хмельницкой области;

Винницкой области;

Житомирской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Днепропетровской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Донецкой области;

Крыму.

Напомним, в начале июля вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

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Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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