Українська
$ 27,88
32,24
  1. Последние новости Украины

Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности в нескольких областях

24 июля, 10:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В этих регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине, в которую вернулась сухая и жаркая погода, 24 июля в нескольких областях объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

По данным спасателей, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • Хмельницкой области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Донецкой области;
  • Крыму.

Напомним, в начале июля вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

В тренде
Погода в Украине на четверг: где ждать грозовых дождей

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели Украина пожар ГСЧС предупреждение пожарная опасность

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Посадил меня возле гранат": заложница "луцкого террориста" рассказала о пережитом (видео)Запад
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
В Украине снова продлили карантин
В Украине снова продлили карантинУкраина
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции
ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полицииДругие регионы
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишины
Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять