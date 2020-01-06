Православная церковь Украины становится мощным духовным центром – Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

В канун Рождества Христова лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил Православную церковь Украины с годовщиной получения томоса, который "утвердил Церковь украинского народа как независимую и равную в семье Православных церквей мира".

"Этот документ стал свидетельством восстановления исторической справедливости. Многие поколения украинцев мечтали и боролись за признание Православной церкви Украины, но Божьей милостью нам выпала возможность стать свидетелями и участниками этого свершения", - написал Яценюк у себя в Facebook.

Он поблагодарил бывших руководителей страны, зарубежных друзей и партнеров Украины, "чьи усилия приближали нас к великому событию".

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"Спасибо Вселенскому Синоду, решением которого Украине был предоставлен томос Его Святейшеству патриарху Варфоломею, а также Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины, под руководством которого Православная церковь Украины становится мощным центром духовной жизни нашего народа", - написал Арсений Яценюк.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что предоставление украинской церкви томоса об автокефалии представляет особую ценность, поскольку подтверждает оправданность многовекового стремления Украины к своей церковной независимости.

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Напомним, посольство США в Украине уже поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии.

Кроме того, по этому поводу в патриаршем храме на Фанаре в Стамбуле 5 января состоялась божественная литургия, которую провел Вселенский патриарх Варфоломей. Он заявил, что не ПЦУ виновна в расколе православного мира, а Русская церковь и ее патриарх Кирилл.

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