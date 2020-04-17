Праздничные заморозки и сильный ветер: какой будет погода на Пасху

Дождей в ближайшие дни будет мало, но местами покапает

Погода на Пасху практически везде будет сухой, но температура воздуха будет прохладной, а ночью даже заморозки. На выходных также местами ожидается сильный ветер. Об этом сообщил в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"18 апреля и на Пасху в большинстве областей ожидается сухая погода. Исключения: в ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами дождь, а в воскресенье небольшой дождь пройдет в северных областях и вечером 19 апреля в Одесской области. Направление ветра западное, северо-западное, 5-12 м/с, завтра в восточных областях порывы до 15 м/с. Температура воздуха в Украине ночью 1-6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса (ниже нуля), днем 11-16 градусов, в северных областях 9-13 градусов", – написала он.

Более подробно Диденко описала погоду в столице в ближайшие дни на фоне того, что Киев задыхается от смога и очень ждет дождя. По ее словам, направление ветра с западного и северо-западного, который сейчас не очень для нас благоприятный, поменяется ориентировочно с 26-27 апреля на юго-западный.

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"В субботу, завтра, ветер будет умеренным, порывистым – то есть не тихим, но и не штормовым. В воскресенье, на Пасху, ветер, к счастью, стихнет. Направление останется западным, северо-западным. В понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов (смотрите карту), 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится. Теперь об осадках. В Киеве 18 апреля будет преобладать сухая воздушная масса. 19 апреля, на Пасху, также в основном сухо, однако вечером в воскресенье есть шанс на дождь. С 20 по 23 апреля в Киеве вероятность дождей увеличится. 18-19 апреля в Киеве днем ​​предполагается около 12 градусов. А вот ночи еще побудут холодными", – рассказала синоптик.

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Диденко добавила, что через 5-6 дней поменяется ветер, а дождей станет больше даже с понедельника.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли.

Видео: Сегодня

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