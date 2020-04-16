"Сюрприз" от циклона Tanja и погода на Пасху: синоптик дала прогноз

В некоторых областях праздник подмочат дожди, но температура будет комфортной

В Украину вернулось тепло до +20, однако северные области страны прочувствуют на себе влияние циклона с севера Европы – там будет холодней. Также местами ожидаются осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 17 апреля Украину охватит довольно теплая воздушная масса, расположившаяся над Европой. В большинстве областей ожидается 14-20 градусов (см. карту).

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Однако теплую погоду подпортит северный циклон Tanja и своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до 9-13 градусов.

"Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами. Небольшие дожди завтра получат шанс на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории – без осадков", – написала Диденко.

В Киеве в пятницу будет свежо – в течение дня 11-13 градусов, без существенных осадков, лишь во второй половине дня или вечером возможен небольшой дождь.

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В субботу и на Пасху существенные осадки в Украине маловероятны, разве что на севере 19 апреля вероятность небольшого дождя. Температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15 градусов. Но уже в понедельник, 20 апреля, дождей в Украине станет больше.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 апреля в Украину заглянула зима – Киев накрыл мокрый снег. Снежило и в других некоторых регионах, например в Шостке.

А вот на известном карпатском курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров осадков. Особенно наснежило в районе села Яблуница. Смотрите видео и фото, как Карпаты засыпало снегом.

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