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В МВД рассказали о количестве украинцев, принявших участие в мероприятиях в праздник Пасхи

28 апреля, 13:34

Праздничные службы проходили в 14600 храмах по всей Украине

В Пасхальную ночь по всей Украине прошли богослужения в 14 600 храмах, а участие в них приняли более 6,7 миллионов граждан.

"Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях", – отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В свою очередь, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что вблизи храмов продолжают нести службу свыше 20 тысяч полицейских и 500 бойцов Национальной гвардии, а свыше семи тысяч стражей порядка патрулируют улицы населенных пунктов.

Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся более семи тысяч спасателей и две тысячи единиц техники. К охране границы привлечены 7500 военнослужащих Госпогранслужбы, три корабля и четыре катера.

Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит  Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Также мы писали о том, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

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Тег МВД, праздник, Пасха, полиция, силовики, верующие, храмы

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