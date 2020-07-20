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Придется подождать: в Минздраве рассказали, когда запустят е-больничные

20 июля, 12:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тестирование системы электронных больничных еще не завершено

Полноценный запуск системы электронных больничных планируется с начала 2021 года. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Тестирование еще не завершено, но мы уже видим, какие проблемные вопросы требуют доработки", – сказал он.

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По словам чиновника, мнения большинства экспертов и врачей сводятся к тому, что необходимо, чтобы сейчас работала так называемая целевая модель с полной интеграцией в eHealth через те медицинские информационные системы, которые используют врачи.

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"Мы планируем это сделать до конца года, многие функционалы разработаны, но учитывая то, что медицинские информационные системы со своей стороны также должны разработать этот функционал, заявляем: давайте планировать (внедрение электронных больничных. – Ред.) на начало года", – добавил Кучер.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав совместно с Пенсионным фондом Украины планирует запустить систему электронных больничных листов с 1 августа текущего года.

Напомним, изначально правительство планировало запустить систему еще с 1 апреля, но отложило из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19.

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Минздрав больничные eHealth

Источник: Сегодня

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