Принудительная паспортизация на Донбассе: Украина собирает доказательства для Гааги

По оценкам прокуратуры "паспорта" получили уже полмиллиона человек

Паспорт "ЛНР". Фото: pravograd.org

Офис Генерального прокурора собирает доказательства принудительной паспортизации гражданского населения на временно оккупированных Россией территориях для передачи в Международный уголовный суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины – жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения.

"Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокол 1977 года", – отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что по предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. псевдопаспортов – 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

"На национальном уровне процессуальное руководства областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины)", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее мы писали, что прокуратура Украины начала уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, украинские дипломаты высказывали мнение, что акцию по выдаче российских паспортов на Донбассе можно расценивать как прямую российскую агрессию и действия, которые противоречат Минским соглашениям.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, по какому документу с 1 марта 2020 года станет возможным пересечение границы с Россией.

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