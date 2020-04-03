Приостанавливается производство ток-шоу "Як вам не соромно!" на телеканале "Украина 24"

В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме

Принято решение о приостановке производства ток-шоу "Як вам не соромно!" до начала осеннего телевизионного сезона. В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме – в частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина добивается правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции.

В настоящее время все медиа-группы вынуждены выстраивать сетки вещания своих телеканалов, учитывая ограничения, связанные с карантином и новой реальностью, в которой живет вся страна и весь мир. "Медиа Группа Украина" приняла решение сосредоточить силы команды "Новостной Группы Украина" на производстве актуальных новостных программ, которые сегодня особенно востребованы зрителями.

Главное политическое шоу страны "Свобода слова Савика Шустера" продолжит выходить на общенациональном канале "Украина" по пятницам в 21:00. Программа "Главная тема: карантин" (объединяет в прямом эфире субботний выпуск новостей "Cегодня" и полюбившуюся зрителям "Украины" "Главную тему") в эфире по субботам в 19:00. Эти программы доступны также для зрителей телеканала "Украина 24" в повторе: "Свобода слова Савика Шустера" по субботам в 19:00, "Главная тема: карантин" по воскресеньям в 19:00.

До осени новые проекты телеканала "Украина 24" будут в основном связаны с ежедневными, а не еженедельными, линейками: запланировано несколько громких сюрпризов, о которых сможем рассказать уже в ближайшее время.

"Наше сотрудничество с Яниной Соколовой строилось на принципах абсолютного доверия и невмешательства в решения, которые каждый принимает в сфере своей компетентности. Поэтому я верю, что Янина отнесется к менеджерскому решению приостановить производство ее формата "Як вам не соромно!" до осени с таким же доверием, с которым мы относились к ее творческим решениям", – прокомментировал изменения глава "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский. Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама