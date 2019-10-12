Пристайко рассказал, давит ли США на Украину военной помощью

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает давление США на Украину предоставления военной помощи с целью заставить Киев начать расследование по компании Burisma, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом пишет Радио.Свобода.

"Дилемма, что либо мы получим помощь в $250 млн, либо мы будем сотрудничать с Джулиани (личным адвокатом Дональда Трампа, – ред.) – абсолютная ложь. Я присутствовал на всех встречах и разговорах", – сказал он.

Кроме того, газета The Hill сообщила, что демократы из Палаты представителей США запросили документы о военной помощи Украине к 15 октября в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме.

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"Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить, – ред.) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", – говорится в письме конгрессменов.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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