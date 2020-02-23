"Привозили только пирожки": "спортсмены" из Новых Санжар записали видеообращение

Один из парней уверяет, что воевал на Донбассе и любит Украину

Ранее мы писали, что на протестах в Новых Санжарах заметили "фермеров" из-под Рады, гастролирующих по "горячим точкам" Украины. Теперь они решили записать видео, в котором уверяют, что случайно попали на баррикады и являются местными жителями. Соответствующее обращение было обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

"Мы хотим опровергнуть все обращения и угрозы в "Фейсбуке", которым нам поступают. Мы являемся местными жителями (Новых Санжар – Ред.), мы никакие не титушки. Все обвинения, все то, что выливается на нас в "Фейсбуке"… Мы являемся жителями Новых Санжар, мы здесь родились. Я (первый слева – Ред.) участник боевых действий, я воевал за Украину, я патриот, я люблю свою страну", – рассказали парни.

Один из них объяснил, что в день, когда началось противостояние с полицией, они там оказались ради интереса и пробыли не более часа.

"За этот час (нахождения там) мне присылают угрозы, всякую грязь", – подтвердили все трое.

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Также они назвали свои имена (слева направо): Корниенко Максим Романович, Зозуля Дмитрий Александрович, Пальков Александр Александрович.

"В массовых беспорядка мы участия не принимали. Привозили только голодным людям пирожки. Зашли на полтора часа, стали и попали в кадр", – сказали они в свое оправдание.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, который ездил лично в Новые Санжары, метко отметил, что там были "вирусологи" в спортивных костюмах. Чиновник рассказал о роли подготовленных провокаторов во время протестов.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенные столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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