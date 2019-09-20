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Призыв на срочную службу: военные раскрыли детали осенней кампании

20 сентября, 17:51

Юристы предупреждают об ответственности за неявку по повестке, она может быть даже уголовной

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В ходе осенней кампании на срочную военную службу будут призваны 15,2 тыс. новобранцев. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Геннадий Долгашов, передает пресс-служба Сухопутных войск.

Как отмечается, из общего призыва непосредственно в ВСУ планируется направить 9 тыс. человек, в Нацгвардию – 4.4 тыс., Госпогранслужбу – 1 тысячу, Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.

"Граждане призывного возраста должны своевременно, по вызову, прибывать в военные комиссариаты, а в случае неполучения повесток – прибыть самостоятельно для уточнения учетных данных и прохождения медицинских осмотров", - говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что с октября по декабрь 2019 года в Украине будет проходить призыв на срочную воинскую службу. Потенциальные служащие, которые получили повестки надлежащим способом, должны явиться в пункты сбора, несмотря на то, когда они получили повестку. При этом стоить помнить, что все повестки, врученные лично в руки и под подпись, считаются легальными, даже те, которые были получены в непризывное время.

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Кроме того, юристы предупреждают об ответственности за неявку по повестке. Она может быть даже уголовной.

Напомним, в прошлом году сенний призыв был продлен с двух до трех месяцев.

Кроме того, мы сообщали, как военкоматы охотятся за уклонистами, в том числе устраивая облавы в увеселительных заведениях.

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призыв ВСУ срочная служба

Источник: Сегодня

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