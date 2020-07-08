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Призыв в армию: абитуриенты смогут получить отсрочку

8 июля, 17:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минобразования разрабатывают варианты отсрочки также и для выпускников вузов

В Украине абитуриенты, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить отсрочку от службы в армии до 1 октября 2020 года. О этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

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В сообщении объяснили, что для получения отсрочки необходимо предварительно зарегистрироваться в приемных комиссиях учебных заведений и получить соответствующую справку о своих дальнейших намерениях. Этот документ будет основанием отсрочки призыва.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения – пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на поступление", – отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Кроме того, Минобразования совместно с Офисом президента и Генеральным штабом разработало решения для выпускников колледжей и университетов, которые также позволят им продолжить обучение по следующей степени образования и получить отсрочку от весеннего призыва.

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Как мы сообщали ранее, призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе.

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А тем временем офицеров запаса призывают в армию. Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу.

Видео : Украина 24

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