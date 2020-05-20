Продают за долги: Минюст выставляет на аукцион арестованных собак

В системе есть как породистые псы, так и милые дворняжки

Министерство юстиции выставило на продажу собак, которые принадлежат должникам и оказались в списках арестованного имущества. Так, в системе электронных торгов на ближайших аукционах предлагают приобрести двухлетнюю восточноевропейскую овчарку и пятилетнего питбуля.

Так, на аукцион 22 мая выставлен лот "Собака породы "Пит-бультерьер" 2015 г.р" со стартовой ценой в 112,5 грн. Собаку, которую зовут Тора, конфисковали в октябре 2019-го в Донецкой области. Ее пытаются продать уже не первый раз, ранее ее оценивали в 150 грн. Несмотря на "уценку", желающих приобрести грустного питбуля пока нет.

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Кроме того, 25 мая пройдет продажа лота "Собака породы Восточноевропейская овчарка" с начальной ценой 1300 грн.

Его в марте конфисковали в рамках ареста имущества должника в Хмельницком. Ранее пса выставляли на продажу за 2600 грн, позже – за 1950 грн. На данный момент на приобретение молодого пса подана одна заявка.

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В целом, в базе аукциона на setam.net.ua, с 2014 года можно найти информацию о продаже около 10 собак – как породистых, так и не очень. Цены стартовали от 49 гривен до 2,6 тысяч гривен. Большинство животных были проданы.

Отметим, что в феврале 2020-го Евгений Брагарь, депутат фракции "Слуга народа", предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Хоть нардеп успел извиниться, в социальных сетях долгое время появлялись мэмы и фотожабы о том, как оплатить газ четвероногим другом.

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Так как депутат советовал продавать исключительно собак элитных пород, видимо, чтобы выручить больше денег и оплатить газ на несколько месяцев вперед, сайт "Сегодня" решил подсчитать, собак каких пород "выгоднее" держать и сколько газа ими можно было бы "оплатить".

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