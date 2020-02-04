Продолжение скандала в Луцке: мышей в школу могли принести дети, чтобы сорвать сложный урок

/ Фото: Pixabay

Реклама

В Луцке разгорелся скандал из-за нашествия мышей в школе №3. В деле всплыли новые подробности. Как рассказал сайту "Сегодня" директор этой школы Виктор Савчук, все началось после того, когда дети опубликовали в соцсетях скандальное видео. На ролике видно, как по классу бегает мышь. Один из учеников схватил салфеткой грызуна и хотел спрятать в рюкзаке, но после выбросил мышь из окна третьего этажа. По данным местных СМИ, дети в этой школе якобы видели четверо мышей, после чего родители школьников предъявили претензии руководству школы.

Директор школы подтвердил нам, что родители учеников предъявили ему претензии, и озвучил свою версию произошедшего.

"Приходили родители, устроили скандал, возмущались, что в школе мыши. В школе после соответствующего приказа управления образования побывала специальная комиссия, – рассказал нам Виктор Савчук. – Приехали сотрудники различных служб, проверили все места в подвалах, библиотеке, пищеблоке. Проверили классы. Нигде не было обнаружено следов и признаков жизнедеятельности грызунов. Второй нюанс, который меня поразил – ЧП с мышами произошло не на первом этаже, а на третьем. Не хватает слов. Сейчас у меня нет возможности спросить детей, у них карантин. Первоисточником было то видео, которое они сняли. Я не могу утверждать, что мышей принесли дети. Но урок химии в 8-м классе был сорван!"

Он обратил внимание на любопытный нюанс: на видео мышь хоть с виду серая домовая – она не особо испугалась детей, находившихся в тот момент в классе.

"Я даже немного пошутил, что символ нового года – мышь, поэтому какие проблемы могут быть. Не исключаю, что мышей принесли специально, но не утверждаю этого. Возможно, урок был сложным для детей и они его сорвали".

В управлении образования мэрии Луцка нам рассказали, что проверили школу на предмет мышей.

"Комиссия действительно выезжала, тщательно осматривала помещения. Работали специалисты. Никаких замечаний к работе школы нет", – сообщила "Сегодня" замначальника управления образования Татьяна Силка.

Ранее сообщалось, чтов Запорожье был зафиксирован смертельный случай из-за опасного заболевания – лептоспироза. Его переносчиками часто являются мыши и крысы.

Напомним, ранее киевская полиция разоблачила двух 11-классниц, которые позвонили на линию 102 и сообщили о минировании двух школ. На место происшествия прибыли правоохранители, эвакуировали более 1500 учеников и преподавателей. Информация о бомбе не подтвердилась, силовики открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама