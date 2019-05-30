Проект "Государственник": сто студентов будут стажироваться в Раде, Кабмине и АП
Инициировал проект Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри
Сотня студентов со всей Украины будет стажироваться в Кабмине, Администрации президента, Верховной Раде и высших государственных учреждениях.
Это победители проекта "Государственник". Инициировал его премьер Владимир Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри, услышать новые предложения и идеи и привлечь юношей и девушек к изменениям в стране.
"В государстве огромная проблема, это принятие быстрых и качественных решений и по большому счету эту систему надо изменить. Изменения делаем мы с вами, мы должны быть активными, мы должны верить в то, что от нас что-то зависит", – говорит Владимир Гройсман.
"Мы им дадим шанс понять, как функционируют органы государственной власти, общественные организации и бизнес на высшем уровне, всеукраинском и соответственно как они, как молодые люди, могут включаться и улучшать это взаимодействие", – говорит Максим Миша, координатор проекта "Государственник".
Как известно, Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки правительства Гройсмана. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.
В свою очередь политические эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
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