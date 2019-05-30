Проект "Государственник": сто студентов будут стажироваться в Раде, Кабмине и АП

Инициировал проект Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри





Это победители проекта "Государственник". Инициировал его премьер Владимир Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри, услышать новые предложения и идеи и привлечь юношей и девушек к изменениям в стране.

"В государстве огромная проблема, это принятие быстрых и качественных решений и по большому счету эту систему надо изменить. Изменения делаем мы с вами, мы должны быть активными, мы должны верить в то, что от нас что-то зависит", – говорит Владимир Гройсман.

"Мы им дадим шанс понять, как функционируют органы государственной власти, общественные организации и бизнес на высшем уровне, всеукраинском и соответственно как они, как молодые люди, могут включаться и улучшать это взаимодействие", – говорит Максим Миша, координатор проекта "Государственник".

Как известно, Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки правительства Гройсмана. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политические эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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