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Проект "Государственник": сто студентов будут стажироваться в Раде, Кабмине и АП

30 мая, 00:33

Инициировал проект Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри



Сотня студентов со всей Украины будет стажироваться в Кабмине, Администрации президента, Верховной Раде и высших государственных учреждениях.

Это победители проекта "Государственник". Инициировал его премьер Владимир Гройсман, чтобы показать социально активной молодежи, как работают органы государственной власти изнутри, услышать новые предложения и идеи и привлечь юношей и девушек к изменениям в стране.

"В государстве огромная проблема, это принятие быстрых и качественных решений и по большому счету эту систему надо изменить. Изменения делаем мы с вами, мы должны быть активными, мы должны верить в то, что от нас что-то зависит", – говорит Владимир Гройсман.

"Мы им дадим шанс понять, как функционируют органы государственной власти, общественные организации и бизнес на высшем уровне, всеукраинском и соответственно как они, как молодые люди, могут включаться и улучшать это взаимодействие", – говорит Максим Миша, координатор проекта "Государственник".

Как известно, Верховная Рада может рассмотреть вопрос отставки правительства Гройсмана. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политические эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.


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Тег Кабмин, стажировка, Гройсман

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Сегодня

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