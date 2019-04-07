Прогноз погоды на 7 апреля: потеплеет до +20, но местами пройдет дождь
В Украине продолжает наступать потепление и сегодня будет совсем по-весеннему, но в некоторых областях покапает
Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. Дожди пройдет в некоторых западных областях, а существенное потепление придет на всю территорию страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе дождь пройдет в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха будет 15-17 градусов тепла, на Закарпатье до +20.
В центре страны дождь дождливая погода зацепит лишь Житомирскую область. На остальных территория сухо и солнечно. В центральных, северных и восточных областях сегодня синоптики обещают также теплую погоду 15-17 градусов, в Винницкой области до +19. В Киеве 15-17 и без осадков.
Тепло и на юге – 16-19 градусов и сухо.
Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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