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Прогноз погоды на 7 апреля: потеплеет до +20, но местами пройдет дождь

Сегодня, 06:53

В Украине продолжает наступать потепление и сегодня будет совсем по-весеннему, но в некоторых областях покапает

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..
Прогноз погоды на 7 апреля: потеплеет до +20, но местами пройдет дождь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg Украина В Украине продолжает наступать потепление и сегодня будет совсем по-весеннему, но в некоторых областях покапает

Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. Дожди пройдет в некоторых западных областях, а существенное потепление придет на всю территорию страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дождь пройдет в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха будет 15-17 градусов тепла, на Закарпатье до +20.

В центре страны дождь дождливая погода зацепит лишь Житомирскую область. На остальных территория сухо и солнечно. В центральных, северных и восточных областях сегодня синоптики обещают также теплую погоду 15-17 градусов, в Винницкой области до +19. В Киеве 15-17 и без осадков.

Тепло и на юге – 16-19 градусов и сухо.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, дождь, потепление, синоптики, прогноз погоды

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