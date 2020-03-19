Прогреет до 17 градусов: синоптики дали "теплый" прогноз на 19 марта (карта)

В Украине сегодня, 19 марта, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"19 марта в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура установится на уровне 12-17 градусов тепла. В Карпатах же будет холоднее – 7-12 градусов тепла.

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Ранее мы писали, что после похолодания в Украину снова пришло тепло, но на выходные погода снова испортится. В частности, в субботу, 21 марта, с запада в Украину ворвется холодный и мокрый фронт, который принесет резкое похолодание и дожди. А в воскресенье, 22 марта, по мере продвижения с запада на юго-восток Украины, холодный и влажный фронт "остынет" еще больше и принесет мокрый снег.

Кроме того, недавно в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что аномально теплая погода в столице побила еще два температурных рекорда.

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