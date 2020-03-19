Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Прогреет до 17 градусов: синоптики дали "теплый" прогноз на 19 марта (карта)

19 марта, 08:07

Тина Наринецкая

Дождей в стране не ожидается

В Украине сегодня, 19 марта, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"19 марта в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

Реклама

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура установится на уровне 12-17 градусов тепла. В Карпатах же будет холоднее – 7-12 градусов тепла.

В тренде
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия

Ранее мы писали, что после похолодания в Украину снова пришло тепло, но на выходные погода снова испортится. В частности, в субботу, 21 марта, с запада в Украину ворвется холодный и мокрый фронт, который принесет резкое похолодание и дожди. А в воскресенье, 22 марта, по мере продвижения с запада на юго-восток Украины, холодный и влажный фронт "остынет" еще больше и принесет мокрый снег.

Кроме того, недавно в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что аномально теплая погода в столице побила еще два температурных рекорда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
День святого Патрика-2020: история и традиции праздника
День святого Патрика-2020: история и традиции праздникаFun
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантинУкраина
Главный военный прокурор Украины подал в отставку
Главный военный прокурор Украины подал в отставкуПолитика
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...