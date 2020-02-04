Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Прогулял заседания: ПЦУ исключила Филарета из Священного Синода

4 февраля, 23:40

Однако Филарет остается епископом ПЦУ, хотя утратил права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Глава УПЦ КП: "Мы содержание томоса не знали. Думали, будет полная автокефалия, как в других церквях". Фото: из архива УПЦ КП

Глава УПЦ КП: "Мы содержание томоса не знали. Думали, будет полная автокефалия, как в других церквях". Фото: из архива УПЦ КП

Синод Православной Церкви Украины под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания исключил из своих рядов почетного патриарха Филарета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", – говорится в тексте заявления.

Реклама

Однако Филарет продолжает оставаться епископом ПЦУ, однако утратил права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Также почетного патриарха и его сторонников призвали выйти из самоизоляции.

В тренде
Новые платежки за газ: украинец, получивший огромный счет, будет оспаривать сумму

Церковь напоминает, что Филарет является "архиереем на покое", а потому ему канонически запрещено совершать любые рукоположения в епископы. За последние месяцы Филарет рукоположил почти 10 епископов для Киевского патриархата, ведь он не признает его ликвидации.

Напомним, что Филарет был членом синода как глава УПЦ КП, которая вошла в ряды ПЦУ.

Добавим, что Филарет был одним из самых ярых сторонников предоставления Украине томоса об автокефалии. Однако предстоятелем новой Церкви стал не он, а 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский КП Епифаний. Позже Филарет выступил против томоса и упразднения Киевской патриархии.

На фоне этого Филарет дал интервью новостям "Сегодня", в котором рассказал о проблемах с томосом, состоянии своего здоровья, конфликте с руководством Православной церкви Украины, дальнейшей судьбе УПЦ КП и многом другом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

филарет Украина синод патриарх филарет Епифаний ПЦУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом РогеДнепр
Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсом
Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсомФинансы
Цены на заправках
Цены на заправках "испугались" ЗеленскогоАвто
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...