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Прохладно, но почти без дождей: какой будет погода в Украине 26 августа (карта)

26 августа, 07:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах лето все еще не отступает

В Украину пришел теплый фронт и вытеснил дожди во многих регионах. Но несмотря на это, в некоторых областях страны сегодня, 26 августа, ожидается небольшое похолодание.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в Киеве и Сумах температура воздуха составит 22-24 градуса с отметкой плюс. На градус теплее будет в Чернигове, Житомире, Полтаве, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

А в некоторых областях будет дождливо. Так, осадки ожидаются в Чернигове, Сумах и Полтаве. Ветер северо-западный, местами порывы ветра до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. Жарче всего будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Донецке и Луганске. Там столбики термометров поднимутся до 31 градуса тепла.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Также напомним, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

Также смотрите о непогоде в Черкасской области:

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погода дождь регионы похолодание прогноз синоптики Украина
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