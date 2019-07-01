Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Промокнуть и высохнуть: синоптики уточнили, когда в течение недели пройдут дожди

1 июля, 16:48

В течение недели будет достаточно тепло, но два дня будут дождливыми

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Несмотря на то, что в Украину вернулся летний зной, и, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаля, жара продержится в Украине до средины августа, все же на этой неделе синоптики прогнозируют два "разгрузочных" дня в виде дождей, а температура воздуха выровняется и к выходным будет достаточно комфортной. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Так, во вторник, 2 июля, в Украину с северо-запада зайдет атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и дожди. Без осадков будет лишь на юго-востоке и в Крыму. Там воздух прогреется до +32-35. На остальной территории прогнозируют грозы, а температура воздуха в среднем по стране будет в пределах +24-28 градусов., местами до +32.

В среду, 3 июля, дожди с грозами сместятся на юго-восток, принеся снижение температуры на 3-4 градуса. На остальной территории без осадков и достаточно комфортно – до +26-28.

В четверг, 4 июля, по всей стране прогнозируют сухую и солнечную погоду. Зной до +33 вернется на юго-восток страны. На остальной территории до +22-24, местами до +28. Грозовые дожди возможны в Крыму.

В пятницу, 5 июля, погода будет схожей с предыдущим днем. Температурный режим в большинстве регионов страны останется прежним. На юго-востоке температура снизится на 3-4 градуса.

В субботу, 6 июля, дожди снова вернутся на большую часть Украины. Исключением будет лишь юго-восток и некоторые центральные регионы. Температура воздухе не поднимется выше +26. На юге местами до +28.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказали, какой будет погода в первой половине июля. Синоптики обещают настоящее комфортное лето.

Кроме того, также мы сообщали о том, как правильно охлаждать помещение и спасаться от жары, чтобы сэкономить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, синоптики, лето, жара, температура воздуха, прогноз погоды, грозы, зной

Вы сейчас просматриваете новость " Промокнуть и высохнуть: синоптики уточнили, когда в течение недели пройдут дожди". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплее, чем на суше: вода в Черном и Азовском морях хорошо прогрелись

Вчера, 16:50

По данным метеорологов, температура воды на побережье Черного и Азовского морей достигла высоких комфортных температур

От аномальной жары в Европе погибли восемь человек

Вчера, 09:28

Смертельные случаи зафиксировали в Италии, Испании и Франции

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

В РФ рассказали, чего ждать от Путина по Донбассу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь