Промокнуть и высохнуть: синоптики уточнили, когда в течение недели пройдут дожди

В течение недели будет достаточно тепло, но два дня будут дождливыми

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Несмотря на то, что в Украину вернулся летний зной, и, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаля, жара продержится в Украине до средины августа, все же на этой неделе синоптики прогнозируют два "разгрузочных" дня в виде дождей, а температура воздуха выровняется и к выходным будет достаточно комфортной. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Так, во вторник, 2 июля, в Украину с северо-запада зайдет атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и дожди. Без осадков будет лишь на юго-востоке и в Крыму. Там воздух прогреется до +32-35. На остальной территории прогнозируют грозы, а температура воздуха в среднем по стране будет в пределах +24-28 градусов., местами до +32.

В среду, 3 июля, дожди с грозами сместятся на юго-восток, принеся снижение температуры на 3-4 градуса. На остальной территории без осадков и достаточно комфортно – до +26-28.

В четверг, 4 июля, по всей стране прогнозируют сухую и солнечную погоду. Зной до +33 вернется на юго-восток страны. На остальной территории до +22-24, местами до +28. Грозовые дожди возможны в Крыму.

В пятницу, 5 июля, погода будет схожей с предыдущим днем. Температурный режим в большинстве регионов страны останется прежним. На юго-востоке температура снизится на 3-4 градуса.

В субботу, 6 июля, дожди снова вернутся на большую часть Украины. Исключением будет лишь юго-восток и некоторые центральные регионы. Температура воздухе не поднимется выше +26. На юге местами до +28.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказали, какой будет погода в первой половине июля. Синоптики обещают настоящее комфортное лето.

Кроме того, также мы сообщали о том, как правильно охлаждать помещение и спасаться от жары, чтобы сэкономить.

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