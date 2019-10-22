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Прощание с экс-министром Кутовым: стали известны время и место

22 октября, 18:24

С погибшим бывшим главой Минагропрода простятся в клубе Кабинета министров

Тарас Кутовой. Фото: facebook.com/KutovyiTaras

Тарас Кутовой. Фото: facebook.com/KutovyiTaras

Церемония прощания с бывшим министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым, который погиб в результате авиакатастрофы в Полтавской области, состоится в центре Киева.

Об этом сообщил СМИ друг погибшего и заместитель главы Полтавской облгосадминистрации Роман Товстый.

Прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в клубе Кабинета министров Украины по адресу ул. Институтская, 7, в Киеве.

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Напомним, что 21 октября около 16 часов на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет.

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Несмотря на то что при осмотре места происшествия никаких личных документов и других вещей погибшего обнаружить не удалось, ряд политиков подтвердил, то что в результате крушения погиб один человек – 43-летний экс-нардеп и глава Минагропрода Тарас Кутовой.

В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" очевидцы крушения прояснили картину произошедшего. По словам владельца участка, на который рухнул вертолет, "звук у двигателя машины был неровным", а когда пилота вытаскивали из вертолета, он был тяжело травмирован.

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вертолет авиакатастрофа Минагропрод Кабинет министров Кутовый Тарас Кутовой

Источник: УНИАН

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