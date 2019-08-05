Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

Против Черноморской телерадиокомпании осуществили кибератаку

Сегодня, 11:54

Выведены из строя главные элементы управления эфиром

/ Фото: Pixabay

Против Черноморской телерадиокомпании осуществили кибератаку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 Украина Выведены из строя главные элементы управления эфиром

На сервер Черноморской телерадиокомпании произошла кибератака. Из-за этого ТРК была вынуждена прекратить вещание. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, из-за кибератак сразу были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также резервные копии и запасные инструменты.

"Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до восьмого августа", — говорится в сообщении.

Реклама

Президент Черноморской ТРК Евгений Каленский заявил, что компания связывает эту атаку с профессиональной деятельностью,

В тренде
Зеленский посетит Турцию: стали известны детали визита

"В частности с освещением украинского-российской войны, и отстройкой моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины — жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", — сказал он.

Напомним, что в 2014 году российские спецлужбы устроили погром в помещении компании и изъяли все оборудование.

Кроме того, мы сообщали, что ранее в Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении. Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал обстрел телеканала элементом войны против Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

хакеры трк кибератака

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ани Лорак перестала скрывать беременность
Ани Лорак перестала скрывать беременность
Один из самых коротких боев за всю историю бокса
Один из самых коротких боев за всю историю бокса
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Популярные статьи

Мощный ливень затопил Одессу: вода сносила автомобили (фото и видео)
Мощный ливень затопил Одессу: вода сносила автомобили (фото и видео)Одесса
По Одесской области пронеслись смерчи: появилось видео очевидцев
По Одесской области пронеслись смерчи: появилось видео очевидцевУкраина
"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальностиУкраина
Циклон со штормами покидает Украину: синоптик рассказала о погоде в понедельник
Циклон со штормами покидает Украину: синоптик рассказала о погоде в понедельникУкраина
Сильные дожди, град: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди, град: в Украине объявлено штормовое предупреждениеУкраина

Новости партнеров

5 Of The World's Most Unique Theme Parks
5 Of The World's Most Unique Theme Parks
Non-Traditional Employment For Women Can Be Very Rewarding
Non-Traditional Employment For Women Can Be Very Rewarding
10 Characters Who Deserve To Be Official Disney Princesses
10 Characters Who Deserve To Be Official Disney Princesses
90s Stunners Who Still Look Gorgeous
90s Stunners Who Still Look Gorgeous
10 Incredibly Looking Albino Animals
10 Incredibly Looking Albino Animals