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Против Черноморской телерадиокомпании осуществили кибератаку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0 2019-08-05T11:54:00+03:00 Украина Выведены из строя главные элементы управления эфиром

На сервер Черноморской телерадиокомпании произошла кибератака. Из-за этого ТРК была вынуждена прекратить вещание. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, из-за кибератак сразу были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также резервные копии и запасные инструменты.

"Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до восьмого августа", — говорится в сообщении.

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Президент Черноморской ТРК Евгений Каленский заявил, что компания связывает эту атаку с профессиональной деятельностью,

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"В частности с освещением украинского-российской войны, и отстройкой моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины — жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", — сказал он.

Напомним, что в 2014 году российские спецлужбы устроили погром в помещении компании и изъяли все оборудование.

Кроме того, мы сообщали, что ранее в Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении. Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал обстрел телеканала элементом войны против Украины.

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