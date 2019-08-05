Против Черноморской телерадиокомпании осуществили кибератаку

На сервер Черноморской телерадиокомпании произошла кибератака. Из-за этого ТРК была вынуждена прекратить вещание. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, из-за кибератак сразу были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, а также резервные копии и запасные инструменты.
"Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до восьмого августа", — говорится в сообщении.
Президент Черноморской ТРК Евгений Каленский заявил, что компания связывает эту атаку с профессиональной деятельностью,
"В частности с освещением украинского-российской войны, и отстройкой моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины — жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", — сказал он.
Напомним, что в 2014 году российские спецлужбы устроили погром в помещении компании и изъяли все оборудование.
Кроме того, мы сообщали, что ранее в Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении. Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал обстрел телеканала элементом войны против Украины.
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