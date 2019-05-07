Противник что-то замышляет: пушки – в боевой готовности, идет активная вербовка в армию "ДНР"

Артиллерия боевиков готова нанести удары по позициям ВСУ

REUTERS/Alexander Ermochenko.

Командование оккупационных формирований на Донбассе продолжает активно использовать снайперские группы как в составе ДРГ, так и в самостоятельном режиме для ведения беспокоящего огня по позициям передовых подразделений ОС.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Также, по данным военного эксперта, отмечается активное ведение оккупационными формированиями радиотехнической разведки и продолжение мероприятий по интенсивному доукомплектованию ряда бригад и полков 1-го "армейского корпуса ДНР" дополнительными подразделениями уровня рота-батальон.

Дежурные артиллерийские расчеты противника находятся в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. С ними ежедневно проводятся тренировки по выявлению и сопровождению условных целей на полигонах "Южный" и "Восточный", в качестве воздушной цели использовались БПЛА "Орлан-10", а также оборудовались ложные артиллерийские позиции.

На протяжении последнего недельного периода, согласно единого плана Южного ВО ВС РФ, в 1 и 2 АК "ЛДНР" ежедневно проводились тренировки по управлению огнем и учебные стрельбы с артиллерийскими, зенитными и минометными подразделениями на полигонах "Центральный" и "Южный".

Также в частях и подразделения 1 и 2 АК "ЛДНР" были проведены контрольные занятия по итогам зимнего периода обучения с огневой подготовки на полигоне "Славный". В рамках занятий были проведены контрольные стрельбы с артиллерийскими и минометными расчетами на полигонах "Передовой" и "Перевальский"

На узлах связи частей и подразделений 1 и 2 АК проводились мероприятия по настройке каналов связи между командными пунктами управления с использованием ретрансляторов для радиорелейной связи, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее Тымчук сообщал, что на "Бахмутке" боевикам не хватает сил, а под Донецком засекли "кочующие" минометы .

Также сообщалось, что боевики стягивают на передовую тяжелое оружие .

Кроме того, было опубликовано видео уничтожения блиндажа боевиков .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Противник что-то замышляет: пушки – в боевой готовности, идет активная вербовка в армию "ДНР"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"