Провоцировали на открытие огня: постпред по Крыму об агрессии РФ против украинских кораблей
Россияне блокировали все корабли группы, для того, чтобы они не смогли оказать помощь буксиру
Российские корабли, которые протаранили украинский буксир, ходе инцидента и провоцировали украинскую сторону на открытие огня. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин на своей странице в соцсети Facebook.
"Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали суда ВМС на открытие огня", – написал он.
Бабин также заявил, что ситуация с агрессией российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в настоящее время не исчерпана и может повлечь обвинения со стороны российских должностных лиц в адрес украинской стороны. Этот инцидент вместе с предыдущими действиями России по обострению ситуации на Азове ставит крест на мифе о Соглашении 2003 года.
"В настоящее время ситуация не исчерпана. Есть риски, что обвинения в каких-то "нарушениях" со стороны ВМС Украины мы услышим не только из российский пропаганды, но и от отдельных должностных лиц. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года об Азове как хоть в чем-то полезном для Украины", – заявил постпред.
В тоже время в России уже сделали заявление, обвинив Украину в провокации.
Как сообщалось, украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие со стороны России.
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