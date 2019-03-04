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Провокация против ТРК "Украина": в СБУ пообещали разобраться с глушением сигнала

Сегодня, 12:35

На момент вмешательства в вещание канала в студии присутствовали три главных силовика страны и они озвучили позицию, а в Комитете Рады требуют расследования

Провокация против ТРК "Украина": в СБУ пообещали разобраться с глушением сигнала Украина На момент вмешательства в вещание канала в студии присутствовали три главных силовика страны и они озвучили позицию, а в Комитете Рады требуют расследования

Против телеканала "Украины" произошла тревожная провокация – была попытка внешнего вмешательства через попытку заглушить сигнал. Несколько дней подряд неизвестные препятствуют трансляции. В пятницу, 1 марта, 40 минут блокировалось политическое шоу страны – "Главная тема. Выбор".

В студии Елены Кот собрались руководители всех силовых ведомств – глава МВД Арсен Аваков, генеральный прокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак, которые гарантировали гражданам честные выборы. Но из-за действий злоумышленников часть аудитории – а это миллионы зрителей – этого так и не увидели. В первые минуты программы от зрителей чуть не со всех уголков страны посыпались жалобы на проблемы или отсутствие сигнала трансляции. Василий Грицак в прямом эфире поручил Службе безопасности разобраться в ситуации. Руководители ГПУ и МВД его поддержали.

За последние месяцы это уже третий случай внешнего вмешательства в эфир. Всего их было около полусотни.

"Произошли события, которые очень негативно отражаются на деятельности средств массовой информации, особенно в нашей стране. Особенно сейчас – в период избирательной кампании, избирательного процесса. Поэтому мы действительно обращаемся и к президенту Украины, и к правительству, и к правоохранительным органам и, особенно, к международным институтам, чтобы они обратили внимание на все эти инциденты и помогли нам восстановить нормальную, стандартную работу средств массовой информации, как в любой цивилизованной стране мира", – сказала директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

В профильном Комитете ВР прокомментировали попытки заглушить сигнал телеканала "Украина" и назвали это реальной угрозой для свободы слова.

"Глушение эфира ТРК "Украина" в то время, когда там, в прямом эфире, были три главных силовика страны, выглядит как серьезный "политический сигнал". И это, безусловно, демонстрационная угроза для вещания любого украинского телеканала. Считаю не лишним напомнить – беспрепятственная работа медиа в период выборов – одна из базовых основ честных выборов. Никакие незаконные вмешательства государства или кого-либо в формате проверок или, точно так же, технологических воздействий, являются недопустимыми и должны быть максимально оперативно расследованы СБУ и другими правоохранительными структурами", – сказала глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Отметим, что первый раз попытались заглушить сигнал в пятницу, 1 марта. Однако на следующий день, в субботу, сигнал телеканала "Украина" снова пытались заглушить. Для миллионов украинцев трансляция телеканала была временно недоступной. И это уже не первая попытка внешнего вмешательства в работу самого рейтингового телеканала.

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Тег провокация, СБУ, грицак, сюмар, сигнал, канал Украина

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