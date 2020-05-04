Психбольницы в Украине оказались на грани закрытия: в Минздраве отреагировали

Психиатрические больницы по новым тарифам, получают до 20% от прошлогоднего бюджета

С 1 апреля специализированные психиатрические больницы оказались на грани полного закрытия. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, который ранее уже заявил о "тревожных сигналах" по медицинской реформе.

По его словам, на сегодняшний день с Национальной службой здоровья заключили договоры 58 специализированных психиатрических больниц.

"Если посмотреть на тот тариф и специфику организации психиатрической службы и на то, что с ними произошло после 1 апреля, то их всех поставили не просто на грань выживания – они поставлены на грань полного закрытия и увольнения, в том числе, медицинских работников", – сказал Степанов.

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Министр отметил, что провел встречу с главврачами психиатрических больниц и с представителями Ассоциации психиатров Украины.

"До 1 апреля с ними полностью отсутствовала коммуникация. Их никто не спрашивал, какая стратегия развития психиатрической службы, их никто не спрашивал, каким образом вы будете выживать на установленный тариф. Их никто не спрашивал, что делать с 22 тыс. больных с хроническими психическими заболеваниями, которые сегодня находятся в психиатрических больницах", – сказал он.

Сегодня эти больницы по новым тарифам, получают 12-15-20% от прошлогоднего бюджета.

"Если не исправить ситуацию, нас ждет увольнение медицинских работников, в том числе врачей, в том числе медицинских сестер, в том числе персонала, который работает в психиатрических больницах и ухаживают за психически больными людьми", – сказал он.

По его словам, это все недопустимые вещи.

"Будем исправлять эту ситуацию", – резюмировал он.

Как известно, 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Более детально читайте в материале Медреформа во время карантина: какие медуслуги оплатит НСЗУ.

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