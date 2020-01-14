Психологи объяснили, откуда берется агрессия во время праздников

С начала года на улицах городов Украины участились случаи нападения на прохожих

Во время новогодних праздников полиция нередко фиксировала нападения на прохожих. Только за первые недели 2020 года расследуют десяток громких случаев: нападения подростков, попытки изнасилования, драки. "Сегодня" выясняли – откуда такой всплеск агрессии и как с ним бороться.

"Группа подростков забила мужчину до смерти", "Женщина обнаружила два трупа в шкафу арендованной квартиры", "Мужчина атаковал девушку и пытался ее изнасиловать" – такими заголовками пестрят новостные ленты первых дней 2020 года.

Недавно полиция задержала мужчину, напавшего на 19-летнюю жительницу Киева. Злоумышленник 21 раз ударил девушку ножом – пытался изнасиловать и чуть не убил. Даже узнав, что его задержали, девушка отказывается общаться с журналистами, – до сих пор боится. К корреспондентам "Сегодня" выходит ее парень.

"Влияет на нее то, что произошло. Она боится, переживает очень сильно. Как вспомнит ту ситуацию, плачет, в очень плохом состоянии", – говорит жених пострадавшей Абаз Ахмад.

Всего несколько дней назад Алену отключили от аппарата искусственного дыхания.

"Нанес ей удар по голове, стал душить, одновременно с этим пытался ее изнасиловать и наносил ей в спину многочисленные удары острым предметом", – рассказал обстоятельства преступления старший инспектор Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

Во время самого задержания и в суде подозреваемый вел себя спокойно. Как и группа подростков, которые напали на мужчину на улице и забили его до смерти палками и ногами.

Такая агрессия в период предновогодних праздников – не случайна, говорят психологи. На поведение людей влияют несколько факторов: от экономической и политической ситуации в стране – до собственного горя на фоне общих торжеств.

"Социальные оценки и социальные ожидания, налагаемые на человека и его принятие решения относительно дальнейшего развития ситуации, не позволяют ему вернуться на ту отметку, с которой он начал. Ты агрессивен к себе прежде всего, из-за того, что не справляешься с ситуацией, а уже потом ты проявляешь эту агрессию к другим", – объяснила психолог Вера Романова.

По словам специалистов, из-за невозможности изменить что-то глобально, люди выплескивают злость на незнакомце. А в период праздников личные проблемы могут стать толчком к так называемой мести тем, кому повезло больше. Причем мужчины чаще склонны наломать дров в состоянии агрессии.

"У женщин это может приводить к тяжелым депрессивным состояниям. А у мужчин – к провокации каких-то драк и агрессии в отношении других", – объяснила Романова.

Побороть такую агрессию можно – здесь главное взаимодействовать и показать, что существуют не силовые методы решения проблем.

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