Психологи объяснили, откуда берется агрессия во время праздников

Во время новогодних праздников полиция нередко фиксировала нападения на прохожих. Только за первые недели 2020 года расследуют десяток громких случаев: нападения подростков, попытки изнасилования, драки. "Сегодня" выясняли – откуда такой всплеск агрессии и как с ним бороться.
"Группа подростков забила мужчину до смерти", "Женщина обнаружила два трупа в шкафу арендованной квартиры", "Мужчина атаковал девушку и пытался ее изнасиловать" – такими заголовками пестрят новостные ленты первых дней 2020 года.
Недавно полиция задержала мужчину, напавшего на 19-летнюю жительницу Киева. Злоумышленник 21 раз ударил девушку ножом – пытался изнасиловать и чуть не убил. Даже узнав, что его задержали, девушка отказывается общаться с журналистами, – до сих пор боится. К корреспондентам "Сегодня" выходит ее парень.
"Влияет на нее то, что произошло. Она боится, переживает очень сильно. Как вспомнит ту ситуацию, плачет, в очень плохом состоянии", – говорит жених пострадавшей Абаз Ахмад.
Всего несколько дней назад Алену отключили от аппарата искусственного дыхания.
"Нанес ей удар по голове, стал душить, одновременно с этим пытался ее изнасиловать и наносил ей в спину многочисленные удары острым предметом", – рассказал обстоятельства преступления старший инспектор Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.
Во время самого задержания и в суде подозреваемый вел себя спокойно. Как и группа подростков, которые напали на мужчину на улице и забили его до смерти палками и ногами.
Такая агрессия в период предновогодних праздников – не случайна, говорят психологи. На поведение людей влияют несколько факторов: от экономической и политической ситуации в стране – до собственного горя на фоне общих торжеств.
"Социальные оценки и социальные ожидания, налагаемые на человека и его принятие решения относительно дальнейшего развития ситуации, не позволяют ему вернуться на ту отметку, с которой он начал. Ты агрессивен к себе прежде всего, из-за того, что не справляешься с ситуацией, а уже потом ты проявляешь эту агрессию к другим", – объяснила психолог Вера Романова.
По словам специалистов, из-за невозможности изменить что-то глобально, люди выплескивают злость на незнакомце. А в период праздников личные проблемы могут стать толчком к так называемой мести тем, кому повезло больше. Причем мужчины чаще склонны наломать дров в состоянии агрессии.
"У женщин это может приводить к тяжелым депрессивным состояниям. А у мужчин – к провокации каких-то драк и агрессии в отношении других", – объяснила Романова.
Побороть такую агрессию можно – здесь главное взаимодействовать и показать, что существуют не силовые методы решения проблем.
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