"Путин не хочет отдавать просто так": Сенцов прокомментировал обмен пленными

Он напомнил, что в тюрьмах оккупантов еще остается много украинцев

Бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов позитивно оценил сегодняшний обмен пленными на Донбассе, но напомнил, что у боевиков, а также в оккупированном Крыму и в России остается много других заложников. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Россия не хочет отдавать еще многих пленников, а только за какие-то уступки со стороны Украины.

"Очередной обмен. 19 наших сегодня будут наконец-то дома. Это очень хорошо и я поздравляю этих людей со свободой и благодарю тех, благодаря чьим усилиям это произошло. Но это не все украинские пленные с ОРДЛО. Также Россия не отдает никого из тех, кто содержится уже не один год в ее тюрьмах, никто из крымских татар не освобожден. Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой. Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет уступок Украины в ответ, чтобы медленно привести ее обратно в свое крепостное стойло. Надо освобождать наших, но не надо при этом торговать страной", – написал Сенцов.

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Напомним, сегодня на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

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