Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Последние новости Украины

"Путин не хочет отдавать просто так": Сенцов прокомментировал обмен пленными

16 апреля, 12:37

Сергей Мартынец

Он напомнил, что в тюрьмах оккупантов еще остается много украинцев

Бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов позитивно оценил сегодняшний обмен пленными на Донбассе, но напомнил, что у боевиков, а также в оккупированном Крыму и в России остается много других заложников. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Россия не хочет отдавать еще многих пленников, а только за какие-то уступки со стороны Украины.

"Очередной обмен. 19 наших сегодня будут наконец-то дома. Это очень хорошо и я поздравляю этих людей со свободой и благодарю тех, благодаря чьим усилиям это произошло. Но это не все украинские пленные с ОРДЛО. Также Россия не отдает никого из тех, кто содержится уже не один год в ее тюрьмах, никто из крымских татар не освобожден. Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой. Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет уступок Украины в ответ, чтобы медленно привести ее обратно в свое крепостное стойло. Надо освобождать наших, но не надо при этом торговать страной", – написал Сенцов.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля

Напомним, сегодня на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

В Офисе президента и украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляли, что переговоры были осложнены карантинными мерами. В то же время Киев обещает вытащить из плена остальных узников боевиков "Л/ДНР", из Крыма и России. В то же время Денисова рассказала, куда отправят сегодняшних освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными весна 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пленные обмен пленными Олег Сенцов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек
Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушекFun
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионовУкраина
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 12 дней: что известно (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...