"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Игорь Рувин (справа).

Пять лет назад, в ночь с 13 на 14 июня 2014 года в Луганский аэропорт отправились три транспортных самолета Ил-76. Тяжелые воздушные машины перебрасывали защитникам аэропорта подкрепление: десантников, оружие и бронетехнику. Первый самолет успешно сел в полпервого ночи. Второй и третий шли с интервалом в 10 минут. Первый успешной сел. Уже на подлете к взлетной полосе по второму Ил-76 ударила ракета. Стрелок Александр Ковалик вовремя заметил угрозу: тепловые ловушки отвели противовоздушную ракету от самолета. Тут же с земли выпустили вторую ракету. Как установила экспертиза, ее стрелок заметить не смог. Удар пришелся в крыло, и усилия пилота не спасли самолет от трагедии. 49 погибших, 40 десантников и 9 членов экипажа – крушение Ил-76 под Луганском стало самой крупной боевой потерей с начала войны.

После крушения воспламенилось топливо и самолет практически полностью сгорел. Собирая факты по крупицам, расшифровывая "черные ящики" и проводя следственные эксперименты, эксперты воссоздали картину событий посекундно. Суды до сих пор решают, кто виноват в трагедии, но благодаря данным летчиков, расчетам ученых и выводам экспертов мы знаем, что произошло в ту ночь.

Руководил экспертизой директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. В годовщину трагедии мы встретились для беседы в Киевском научно-исследовательского институте, в том самом помещении, где заседала экспертная группа по катастрофе Ил-76 под Луганском.

- Александр Григорьевич, расскажите, как формировалась экспертная группа по катастрофе?

- В декабре 2014 Главная военная прокуратура назначила нам проведение комплексной экспертизы, которая состояла сразу из нескольких направлений.

Собственно, это событие подтолкнуло к созданию нового вида экспертизы – военной экспертизы, которой тогда еще не было. У нас сейчас есть целый отдел, группа людей, которые занимаются военной экспертизой. Эксперты имеют стаж в Министерстве обороны, ВСУ – 20-30 лет, это бывшие начальники оперативных отделений, главные военные инспекторы, люди с военным, военно-академическим образованием, отдавшие многие годы армии. Кроме того, эти эксперты занимались событиями в Дебальцево, Иловайске, в целом, провели около двух сотен экспертиз.

В декабре 2014, когда нам назначили экспертизу, была поставлена задача ответить сразу на несколько вопросов:

смоделировать, как все происходило, что привело к падению самолета Ил-76, какие мероприятия проводились по защите самолетов от поражения наземными огневыми средствами. узнать, какие мероприятия должны были проводиться, кроме мероприятий, которые мог осуществить непосредственно экипаж самолета согласно нормативным документам Вооруженных сил Украины. Дело в том, что фактически, согласно нормативным документам, это был не просто военный полет. Это был полет для перевозки 25-й воздушной бригады, имущества, вооружения. Как мы знаем, там были 3 БМД, зенитная установка, полный комплект боеприпаса, 40 десантников, 9 членов экипажа - семеро штатных и два старших прапорщика, которые отвечали за разгрузку-погрузку техники. понять, были ли экипажем самолета допущены какие-то нарушения, которые могли стать причиной его падения.

- Кто входил в комиссию судебных экспертов?

- Я был председателем комиссии, члены комиссии – из нашего института. В нашу комиссию также добавили летчиков-испытателей из государственного испытательного центра в Чернигове. Это летчики, которые имеют стаж летной работы на самолетах Ил-76 больше 25 лет.

Был привлечен начальник отделения научных исследований и испытаний летных характеристик Черниговского центра. Он оценивал, как ведет себя Ил-76, занимался научными разработками. Был привлечен начальник научно-исследовательского отдела фирмы "Адрон", которая занимается обслуживанием ракет "Игла", "Стрела", "Верба" – тех, которые могли быть на вооружении противника. Взяли также и специалиста-практика – передового научного сотрудника научного отдела Харьковского университета им. Кожедуба, т.е. человека, который обучает военных, как вести огонь из противовоздушного вооружения. Такой специалист понимает, как ведется огонь, как его нужно вести, куда нужно попадать, какой радиус действия оружия и как оно работает.

Также привлекли взрывотехников и пожарных, ведь теоретически причиной могло стать, например, и возгорание. В этом самом зале, где мы сейчас общаемся, комиссия и начала свою работу.

- Как мы знаем, останки тел и фрагменты сгоревшего Ил-76 были успешно вывезены из окружения. С какими материалами приходилось работать экспертам?

- На протяжении двух суток, ночами, останки самолета собирали те, кто находился в Луганском аэропорту, но вывезти их сразу не могли. У нас было немного этих частей, самолет, как вы знаете, практически полностью сгорел.

- Учитывая, что от самолета практически ничего не осталось, как определили, что огонь велся именно из ПЗРК "Игла"?

- Мы изучили все ПЗРК: "Стрела-2", "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла", "Игла-1", "Игла-Д", "Верба", и зенитные установки: ЗСУ-23-4 "Шилка", ЗСУ-23-2, словом, все, что могло быть как на вооружении у незаконных вооруженных формирований, так и на вооружении ВС РФ.

Разведчики из Луганского аэропорта нашли недалеко от места крушения отстрелянные трубы ПЗРК "Игла". Соответственно, были сделаны выводы, что было два выстрела от ПЗРК "Игла".

После расшифровки "черных ящиков" было установлено, что стрелок сообщил, что выпустил тепловую ловушку, которая первую ракету отвела. Согласно данным "черных ящиков" мы провели расчеты, где находился самолет, по какому курсу шел, и так далее. Мы изучили показания приборов, в том числе давления, температуры за бортом, скорости, и других, сопоставили их, и поняли, как он летел. Мы точно знаем, в каком месте его сбили, в каком месте он упал.

- Почему сбили второй самолет, а первому дали успешно сесть?

- По норме они должны были двигаться с интервалом час-два. Потому, что это было военное время. Но они летели с интервалом в среднем 10 минут. Военнослужащие Луганского аэропорта не знали, что летят самолеты, им об этом сообщили за 10 минут до посадки. За 10 минут до подлета первый самолет сообщил, что садится. Почему первый самолет успешно сел? – Вероятно потому, что противники его "проспали".

- Известно, что по самолету совершили два выстрела. Первый удалось успешно отвести с помощью тепловых ловушек. Почему вторая ракета попала в крыло?

- Тепловые ловушки в этом самолете мог отстреливать только старший воздушный стрелок. В других самолетах отстреливать ловушки может еще и командир экипажа. Это был один из самых старых самолетов – в таком отстреливать ловушки мог только старший стрелок, который находился в корме самолета. Был бы другой, более современный Ил-76 – может, заметили бы вторую ракету, успели бы отсртелять ловушки и остались бы живы.

Мы провели следственный эксперимент, и подтвердили то, что он не мог видеть, что по самолету была выпущена вторая ракета. Ее не видел и командир, ведь стреляли снизу.

В выводах так и указано, что обзор кабины существенно ограничен, "что физически не позволило старшему стрелку обнаружить признаки второй управляемой ракеты" и не позволило выпустить ловушки. Он просто не видел вторую ракету.

Поражающими факторами управляемой ракеты стали фугасные и ударные действия взрывчатого вещества и остатков топлива. В ракете взрывчатка – гексоген с тротилом. Общий вес взрывчатого вещества более двух килограммов, из них – 1200 граммов боевая часть, 800 граммов – твердотопливный двигатель. Поскольку ракета попала на низкой высоте, топлива было много и поэтому удар был достаточно мощным.

В момент подрыва боевой части ракеты самолет был на расстоянии 6900 метров от аэродрома, на высоте 630 метров и летел со скоростью 267 км/ч. Из-за попадания ракеты самолет начало кренить, хотя экипаж пытался его спасти. После падения из топливных баков вылилось топливо, которое спустя четыре секунды вспыхнуло, начался пожар. На видео с вебкамеры, которое есть в сети, видно яркую вспышку после падения самолета – это и есть пожар.

- Насколько подготовленным к такому опасному полету был экипаж самолета?

- Мы проверили действия всех летчиков. Покойный командир экипажа Александр Белый до полета закончил подготовку, получил допуск к ночным полетам в 2013-м на оценку "отлично", в 2014 – допуск к полетам с посадкой без использования радиотехнических средств, к полетам с максимальным градиентом набора высоты в том же году, и т.д. У него была пройдена переподготовка и перепроверка на "отлично", все тренировки с имитацией отказа двигателей, он сдал. Его уровень тренированности полностью соответствовал поставленным задачам. С начала года он выполнил 78 полетов с налетом 87 часов 44 минуты. Ночью – 26 полетов на 27 часов. К тому же, он уже летал в Луганский аэропорт. Мы отбрасываем любую вероятность того, что имело место непрофессионализм. Он мог отказаться вылетать, но у него не было причин для этого.

Помощник командира экипажа – военный летчик второго класса – Михаил Дьяков. В выводах экспертизы зафиксировано, что он прошел все необходимые проверки и тренировки. В 2014-м у него было 35 полетов, и он был абсолютно готов.

Штурман экипажа, капитан Игорь Скачков – 74 полета в 2014-м году, прошел все необходимые тренировки и проверки по навигации.

Военный техник, старший воздушный радист тоже имели большой опыт полетов и прошли все необходимые проверки. Стрелок Александр Ковалик выполнил 83 полета.

Таким образом, согласно выводам экспертизы, они не могли отказаться от полетов. Самолет также был в исправном состоянии.

- Можно ли в теории было избежать трагедии? Что для этого следовало сделать?

- Переброска личного состава в Луганский аэропорт проводилась, в том числе, и над территорией, которая контролировалась противником. При таком положении дел в обязательном порядке должны были быть приняты меры, направленные на преодоление противовоздушной обороны противника. Такие меры не проводились.

То есть, должна была, к примеру, подняться штурмовая авиация. Она должна была обеспечить коридор для полета. Ведь Ил-76 – это обыкновенный транспортный самолет, он не может обеспечить свою защиту.

В то же время, у защитников Луганского аэропорта было достаточно средств: шесть 120-мм минометов, много БМП, БТР, они могли бы расставить снайперские группы, за 10 минут до посадки провести артобстрел подступов, для того, чтобы противник спрятался и не смог вести огонь по самолету.

Но в Луганском аэропорту не знали, что к ним летят самолеты и поэтому эти мероприятия не проводились. А непосредственно на подлете самолета они, очевидно, не успевали обеспечить безопасность транспортного самолета.

- То, что произошло – трагическая случайность, халатность?

- Оценку должен дать суд. Суд еще идет. Будут еще некоторые экспертизы, о которых я говорить сейчас не могу, но они могут дать ответы на вопрос "кто виноват". Мы понимаем, что стреляли со стороны незаконных вооруженных формирований, но к тем, кто послал транспортный самолет в Луганский аэропорт при сложившихся обстоятельствах также есть вопросы.

- Третий самолет развернулся и лишь только поэтому не попал в зону поражения?

- Могу сказать, что меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…

- То есть, теоретически, можно предположить, что противник намеренно отправил три группы стрелков, имея информацию, что в аэропорт ночью прилетят три транспортных самолета?

- Такое можно предположить.

Напомним, 27 марта 2017 года Павлограский горрайсуд приговорил генерала Виктора Назарова к 7 годам тюрьмы в связи с катастрофой Ил-76. Генерала признали виновным в небрежном отношении к военной службе в боевой обстановке.

В том же 2017-м году Апелляционный суд Днепропетровской области принял дело Назарова к рассмотрению.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как президент Владимир Зеленский почтил память десантников и летчиков, погибших в катастрофе Ил-76.

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