Работа на лето: кто может остаться без сезонного заработка

Из-за карантина пострадал весь бизнес - всех уровней, сфер и формаций. Даже с ослаблением ограничений большая часть людей не вернулись на свои прежние рабочие места, говорят эксперты. Бизнес не может позволить себе открыть столько же рабочих мест, сколько до карантина. По оценкам экспертов, безработными оказались до 50% работников сферы обслуживания. Самые большие потери понесли аграрии, которые не смогли продать выращенные овощи. Это повлияет на зарплаты в сфере.

Тем не менее, карантин должен закончиться 22 июня. Эксперты прогнозируют оживление рынка труда, но за работу придется бороться. То есть работа этим летом будет, но не в таких объемах, как в прошлом, 2019 году.

Как карантин сказался на рынке труда

Рынок труда все еще в застое, говорит Руслан Соболь, руководитель Ассоциации малого и среднего бизнеса.

"Мы все еще видим рост безработицы. Учитывая, что часть бизнеса во время карантина закрылась навсегда, количество безработных выросло. Но, я думаю, спрос восстановится на опытных специалистов, которые понимают и разбираются в своем деле", – говорит Руслан Соболь.

Как работают рестораны и спортзалы на карантине Видео: Сегодня

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Несмотря на послабление карантина, часть работников сферы обслуживания не смогли вернуться на свои рабочие места. Это связано с тем, что действуют ограничения по размещению клиентов только на летних площадках и на определенном расстоянии. Поэтому ресторанный бизнес работает в полсилы, говорит Илона Зинченко, специалист рекрутингового агенства.

"Рестораны, кафе и отели запустились частично – они не возвращали всех сотрудников. Часть уволили. На работу вернулись в лучшем случае 50-60% сотрудников ресторанного бизнеса. Пока не лучшие времена для официантов и барменов. Вовсе без работы сотрудники сферы развлечений – аниматоры, диджеи, работники кинотеатров, театров и так далее", – рассказывает Зинченко.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Что касается работы в агросфере, то она есть. Но не все фермеры могут платить сейчас заработную плату из-за того, что в мае аграрии не могли продать урожай и вынуждены были просто выбрасывать урожай. Это все пошло в убытки.

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Например, в Херсонской области в мае некоторые аграрии не платили деньги полевых работ. Любовь Малышенко из села Малая Каховка рассказывает, что приходилось работать в счет будущей оплаты.

"Наш работодатель не смог продать часть урожая. Он нам объяснил, что ему надо работники, но платить нечем и предложил работу в счет будущей зарплаты. Половина людей остались – потому что другой работы все равно нет. За май нам ничего не заплатили, хотя обычно оплата раз в неделю", – рассказывает Любовь Малышенко.

Кто не сможет найти сезонную работу

Когда правительство снимет все ограничения, тогда будет всплеск вакансий, уверены эксперты. Этот всплеск усилиться началом летнего отдыха на морях, в Карпатах и полевыми работами. Однако, работодатели будут брать, прежде всего, людей с опытом.

"Мы мониторили рынок туризма, то цены на отдых приближены к европейским, иногда превышают их. Это говорит о том, что спрос огромен. Сейчас для бизнеса уникальный шанс бороться за внутреннего туриста, чтобы украинцы оставляли свои деньги внутри страны", – говорит Руслан Соболь.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции украинцы будут отдавать предпочтение отдыху в Украине. Поэтому с ростом спроса отелям, ресторанам, клубам может потребоваться больше сотрудников.

"Уже сейчас есть рост количества вакансий в гостиничной сфере, на курьеров, на работников в сфере развлечений. Есть вакансии горничных, барменов, вожатых в детские лагеря и так далее. Поскольку многие заведения в мае стояли пустыми, то сейчас туда ищут работников, потому что ожидают полного снятия карантина", – рассказывает Татьяна Пашкина.

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Однако работодатели предлагают зарплаты на уровне прошлого года, замечает эксперт. А многие из работодателей размер оплаты не указывают. Это связано с тем, что для сезонных работ характерна посменная оплата, поэтому часто в вакансиях пишут оплату за отработанную смену. Чем больше работник берет на себя смен – тем больше получит.

"В сфере отдыха в этом сезоне предлагают 300-500 грн за смену плюс чаевые от посетителей. Если заработная плата не кажется большой, то надо понимать, что в туристической сфере работодатели еще обеспечивают проживание и питание. Поэтому практически весь заработок сохраняется", – отмечает Пашкина.

В аграрном секторе работа так или иначе будет, ведь фермеры не могут бросить урожай на полях. А чтобы его вырастить и собрать, нужно нанимать людей и не меньше, чем в прошлом году.

"В агросекторе налаженная схема. Я не думаю, что там будут перекосы. Да, многие фермеры понесли убытки, потому что им пришлось выбрасывать продукции из-за невозможности ее продать. Но здесь риски будут связаны только с погодными условиями, возможными засухами. Персонал точно можно будет собрать, но найдется ли для него работа в объемах прошлого года – я не уверен", – говорит Руслан Соболь.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Несмотря на всплеск вакансий летом, конкуренция на каждое место будет большой, уверена Зинченко. Это связано с тем, что работу будут искать и те, кто ее потерял во время карантина, и студенты.

"Когда карантин полностью завершиться, вакансий будет больше. Но не так много, по сравнению с прошлым годом. Поэтому стоит ожидать большую конкуренцию. Работодатели, прежде всего, будут брать людей с опытом работы даже на вакансию официанта. В этом году сезонную работу будет сложно найти, студентам, старшеклассникам, которые обычно идут в официанты, вожатые, аниматоры и так далее. Без опыта работы они будут последними кандидатами", – отмечает Зинченко.

Ранее "Сегодня" писал, что при выходе из карантина львиная доля украинских компаний (62%) изучает вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу.

Почему в Украине растет безработица и где искать новую работу смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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