Работа по освобождению пленных украинских моряков: в МИД Украины сделали заявление

Требование к РФ остается неизменным – устранить нарушение международного права и освободить моряков и корабли

Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины, несмотря на президентские выборы в Украине, продолжает заниматься освобождением удерживаемых в России военнопленных украинских моряков. Об этом в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Хочу заверить, что пока политики занимаются выборами, мы, дипломаты, продолжаем заниматься как освобождением наших моряков, так и другими делами о нарушениях Россией норм международного права, которые ведем в течение последних четырех лет", - написала она.

Зеркаль сообщила, что 23 апреля во Дворце Мира в Гааге состоится встреча с российской стороной в формате "обмена мнениями", предусмотренного Конвенцией Организации Объединенных Наций (ООН) по международному праву.

"Наше требование к РФ остается неизменным – устранить нарушение международного права и освободить наших моряков и корабли. Мы убеждены в незаконности действий РФ относительно наших моряков и не собираемся, как некоторые политические деятели, которые, несомненно, исходят не из интересов Украины и уповают на добрую волю Путина, ждать политическую "милостыню" из Кремля", – написала Зеркаль.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел сообщила, что 6-7 мая в Гамбурге состоятся слушания в Международном трибунале по морскому праву относительно требования Украины освободить моряков и корабли. А 3-7 июня в Гааге состоятся недельные слушания в Международном Суде ООН о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. 10-14 июня – там же в Гааге пройдут слушания по делу о нарушении РФ прав Украины как прибрежного государства.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

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